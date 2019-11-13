Многоэтажку с детским садом в Дрогичине планируют ввести в строй в декабре

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичине Брестской области многоэтажный дом со встроенным детским садом планируют сдать в эксплуатацию до конца 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор УКС Дрогичинского района Валентин Вершко.





"На данный момент готовность объекта около 65%. Выполняются кровельные работы, наружная и внутренняя отделка здания, устройство вентиляции, отопления, сантехники, сетей электроснабжения, слаботочных систем. Ввод планируется на декабрь", - рассказал Валентин Вершко.

Под детский сад на 60 мест отведен первый этаж здания, остальные четыре - под жилье. В учреждении образования будет отдельный вход, свой дворик для игр и прогулок. Это первый подобный проект в Брестской области, реализован он по примеру Гомеля. "Когда мы изучали опыт гомельчан, один из важных вопросов был связан с проблемой шумоизоляции. Персонал детского сада отметил, что никаких нареканий от жильцов или учреждения образования нет. Мы тоже все сделали, как положено, прошли экспертизу, каких-то вопросов возникнуть не должно", - заверил директор УКС.

Необычная многоэтажка строится в активно развивающемся микрорайоне на северо-западе Дрогичина. В доме предусмотрено 40 квартир, в 35 из них поселятся многодетные семьи. Еще четыре квартиры будут арендными, одна предусмотрена под социальное жилье.

В 2020 году в райцентре возведут еще два многоэтажных дома. По одному из них, который будет на электроотоплении, уже разрабатывается проектно-сметная документация. Еще один дом будет с поквартирным газовым отоплением. В каждой из этих многоэтажек смогут поселиться по 40 семей.

К слову, многоэтажный дом со встроенно-пристроенным детским садом в 2020 году планируют построить в заречной части Бреста.