Hyundai разработала новую систему активного подавления дорожных шумов

Источник материала: Tut.by

На разработку новой системы активного шумоподавления, получившей обозначение RANC (Road Noise Active Noise Control), у Hyundai ушло шесть лет. Она основана на нынешней технологии подавления шумов ANC, которая уже используется на некоторых моделях корейского концерна.





Как и ANC, новая система снижает шум в салоне за счет генерации через динамики штатной аудиосистемы звуковых сигналов в противофазе. Система RANC кроме микрофонов и контроллеров, улавливающих и анализирующих внешние шумы, располагает акселерометром, который измеряет вибрацию автомобиля от дороги. Благодаря увеличенной скорости расчетов и передачи сигнала, звуковому сигнальному процессору (DSP) требуется всего 2 миллисекунды на анализ шума и создание инвертированной звуковой волны.





Другими словами, RANC активнее борется не только с шумом двигателя, но и прочими шумами, проникающими в салон — в частности, от ветра и дороги. Испытания показали, что RANC может снизить шум в салоне на 3 дБ — это примерно в два раза лучше, чем у нынешних систем активного шумоподавления.

Первой систему RANC получит новая модель дочернего бренда Genesis, точные сроки рыночного дебюта которой пока не называются.