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У жительницы Молодечно хакер похитил со счета 20 тысяч долларов и еще 13 тысяч евро

14.11.2019 17:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Молодечно лишилась большой суммы денег после того, как ввела данные своей карты на поддельном сайте банка. Об этом случае сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

Утром 13 ноября в милицию позвонила женщина: с ее банковской карты пропали сразу 20 тысяч долларов и более 13,5 тысячи евро.

Выяснилось, что интернет-мошенник вышел на нее через объявление в Сети: женщина продавала телевизор. С ней под видом покупателя через мессенджер связался мужчина.

«Для внесения предоплаты он попросил передать реквизиты ее банковской карты. Однако, с его слов, транзакция не прошла, в связи с чем женщине было предложено пройти по ссылке на сайт банка для проведения операции в личном кабинете», — рассказали в МВД.

Сайт оказался фишинговым, то есть копией-подделкой, на котором женщина ввела логин и пароль — так они попали хакеру, который позже похитил деньги со счета. Само собой, и предоплаты за телевизор она тоже не получила.

Материалы по данному факту уже переданы в Следственный комитет.

В МВД предупреждают: не стоит сообщать кому-либо реквизиты банковской карты, а также логин и пароль к интернет-банкингу. Тем более нельзя передавать информацию (коды) из СМС-сообщений. И не следует переходить по сомнительным (фишинговым) ссылкам и запускать загруженные из интернета файлы без предварительной их проверки на спецресурсах, например, сайте virustotal.com.

 
 
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А женщина всего лишь продавала телевизор и хотела получить деньги за него.
 
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