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«Я не брошу тебя». Момент первой встречи девочки с новорождённой сестрой растрогал сеть

14.11.2019 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В сети появилось видео, на котором трехлетняя девочка впервые встречается с новорожденной сестрой.  

Ролик был опубликовал в соцсетях и быстро стал вирусным. Он показывает искреннюю радость детей, сообщает Daily Mail.  

«Я не брошу тебя». Момент первой встречи девочки с новорождённой сестрой растрогал сеть

Трехлетняя девочка по имени Молли крепко обнимает свою сестру и не может отвести от нее взгляд. Малышка поглаживает голову ребенка, целует ее. За кадром слышно, как мама девочек говорит: «Надо быть нежной». 

После этого Молли сказала невероятно трогательную фразу. «Ты только что вышла из живота мамы. Я не брошу тебя... Я не отпущу тебя больше».  

«Я не брошу тебя». Момент первой встречи девочки с новорождённой сестрой растрогал сеть

Мама была переполнена эмоциями при виде связи двух сестер и добавила, что сейчас увидела что-то очень важное. А старшая сестра продолжает говорить, насколько новорожденная малышка милая.    

«Я не брошу тебя». Момент первой встречи девочки с новорождённой сестрой растрогал сеть

Ролик стал по-настоящему популярным в соцсетях. Многие подписчики в комментариях поделились историями своих детей и их реакций на появление в доме нового человечка. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что это одна из самых милых вещей, которую можно было бы увидеть.    

Тут что-то не так, да? Парень заменил детскую фотографию на взрослую и ждал, пока кто-нибудь это заметит (читать далее).    

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В сети появилось видео, на котором трехлетняя девочка впервые встречается с новорожденной сестрой.   Ролик был опубликовал в соцсетях и быстро стал вирусным. Он...
 
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