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«Я не брошу тебя». Момент первой встречи девочки с новорождённой сестрой растрогал сеть
Источник материала: СТВ
В сети появилось видео, на котором трехлетняя девочка впервые встречается с новорожденной сестрой.
Ролик был опубликовал в соцсетях и быстро стал вирусным. Он показывает искреннюю радость детей,
Трехлетняя девочка по имени Молли крепко обнимает свою сестру и не может отвести от нее взгляд. Малышка поглаживает голову ребенка, целует ее. За кадром слышно, как мама девочек говорит: «Надо быть нежной».
Мама была переполнена эмоциями при виде связи двух сестер и добавила, что сейчас увидела что-то очень важное. А старшая сестра продолжает говорить, насколько новорожденная малышка милая.
Ролик стал по-настоящему популярным в соцсетях. Многие подписчики в комментариях поделились историями своих детей и их реакций на появление в доме нового человечка. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что это одна из самых милых вещей, которую можно было бы увидеть.
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В сети появилось видео, на котором трехлетняя девочка впервые встречается с новорожденной сестрой. Ролик был опубликовал в соцсетях и быстро стал вирусным. Он...
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