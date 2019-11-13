«Я не брошу тебя». Момент первой встречи девочки с новорождённой сестрой растрогал сеть

Источник материала: СТВ

В сети появилось видео, на котором трехлетняя девочка впервые встречается с новорожденной сестрой.

Ролик был опубликовал в соцсетях и быстро стал вирусным. Он показывает искреннюю радость детей, сообщает Daily Mail.





Трехлетняя девочка по имени Молли крепко обнимает свою сестру и не может отвести от нее взгляд. Малышка поглаживает голову ребенка, целует ее. За кадром слышно, как мама девочек говорит: «Надо быть нежной».

После этого Молли сказала невероятно трогательную фразу. «Ты только что вышла из живота мамы. Я не брошу тебя... Я не отпущу тебя больше».





Мама была переполнена эмоциями при виде связи двух сестер и добавила, что сейчас увидела что-то очень важное. А старшая сестра продолжает говорить, насколько новорожденная малышка милая.





Ролик стал по-настоящему популярным в соцсетях. Многие подписчики в комментариях поделились историями своих детей и их реакций на появление в доме нового человечка. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что это одна из самых милых вещей, которую можно было бы увидеть.