ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зась: открытость границы Беларуси и России приносит как определённые плюсы, так и определённые проблемы

14.11.2019 16:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы. Такую задачу 14 ноября поставил Александр Лукашенко во время обсуждения темы о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси о ситуации на границе с Россией: «Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но не надо от нас чего-то требовать»

После беседы с главой государства докладчики пообщались с журналистами. Так, в частности, Станислав Зась рассказал, что на встречи затрагивался и вопрос открытости совместной границы.

Зась: открытость границы Беларуси и России приносит как определённые плюсы, так и определённые проблемы

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Важно понимать, что вот эта открытость границы совместно – Беларуси и России – она для нашей страны приносит как определённые плюсы, большие плюсы для наших граждан, для страны, так и определённые проблемы. Мы это тоже должны говорить откровенно.

Зась: открытость границы Беларуси и России приносит как определённые плюсы, так и определённые проблемы

Вся незаконная миграция, которая у нас тут фиксируется каждую неделю, каждый день практически, это люди, которые идут с той стороны, пользуясь вот этой прозрачностью границы. И мы задерживаем уже на своей границе, и начинаем разбираться – депортировать, передавать там. Второе – контрабанда наркотиков, это тоже в основном идёт с той стороны, с Центральной Азии, Афганистана через эту открытую границу.

Зась: открытость границы Беларуси и России приносит как определённые плюсы, так и определённые проблемы

Люди в материале: Станислав Зась
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы. Такую задачу 14 ноября поставил Александр Лукашенко во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Единый день скидок объявлен в Минской области в день выборов, 17 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа зимней мужской обуви в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика