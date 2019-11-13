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Директор ОАО «Агро-Мотоль»: Источник всего – земля. Если она запущена, начинается катастрофа

14.11.2019 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Директор хозяйства «Агро-Мотоль» Вячеслав Каштальян, награжденный за победы на поле сельхозбитв орденом Отечества – высшей наградой Республики Беларусь, продолжает сражаться за урожай на отведенном ему участке страны.

Директор ОАО «Агро-Мотоль»: Источник всего – земля. Если она запущена, начинается катастрофа

О жизни в белорусских агрогородках рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Здесь родился первый президент Израиля, а местные кожухи носила партийная верхушка Союза. Чем славится белорусский Мотоль?

Директор ОАО «Агро-Мотоль»: Источник всего – земля. Если она запущена, начинается катастрофа

Вячеслав Каштальян, директор ОАО «Агро-Мотоль», лауреат ордена Отечества III степени Республики Беларусь:
Да я родился в поле. Стаж уже 65 лет. Каждое ремесло имеет свои трудности, свои условия игры, точно так же, как и сельское хозяйство. Работаем.

Источник всего – это земля. Если нет земли, если она запущена, начинается катастрофа.

«Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне». Что изменилось в белорусской деревне?

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Вячеслав Каштальян
 
 
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Директор хозяйства «Агро-Мотоль» Вячеслав Каштальян, награжденный за победы на поле сельхозбитв орденом Отечества – высшей наградой Республики Беларусь,...
 
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