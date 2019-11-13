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Директор ОАО «Агро-Мотоль»: Источник всего – земля. Если она запущена, начинается катастрофа
Источник материала: СТВ
Директор хозяйства «Агро-Мотоль» Вячеслав Каштальян, награжденный за победы на поле сельхозбитв орденом Отечества – высшей наградой Республики Беларусь, продолжает сражаться за урожай на отведенном ему участке страны.
Вячеслав Каштальян, директор ОАО «Агро-Мотоль», лауреат ордена Отечества III степени Республики Беларусь:
Источник всего – это земля. Если нет земли, если она запущена, начинается катастрофа.
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Директор хозяйства «Агро-Мотоль» Вячеслав Каштальян, награжденный за победы на поле сельхозбитв орденом Отечества – высшей наградой Республики Беларусь,...
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