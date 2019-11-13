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Допрошены родители студента, стрелявшего в колледже в Благовещенске
Источник материала: СТВ
Новости России. Продолжается расследование ЧП в российском Благовещенске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По факту стрельбы в амурском колледже возбуждено 3 уголовных дела. Одно из них – о халатности должностных лиц.
Стало известно, что в корпусе учебного заведения отсутствовал рамочный металлодетектор. Следователи уже допросили более 60 человек, в их числе и родители нападавшего. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, ЧП произошло 14 ноября, утром. 19-летний парень открыл стрельбу по одногруппникам: один человек погиб, ещё трое получили ранения.
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Новости России. Продолжается расследование ЧП в российском Благовещенске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По факту стрельбы в амурском колледже...
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