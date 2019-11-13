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Очень хорошо себя чувствую, когда один на природе. За это ещё и зарплату платят. Экскурсия по заказнику «Освейский»
Источник материала: СТВ
Игорь Романюк – директор ландшафтного заказника «Освейский» – ежедневно на своей моторной лодке выходит в дозор.
Проезжая мимо самого большого острова Беларуси, на котором еще каких-то 30 лет назад в деревушке жили люд, охранник природы мечтает сохранить неописуемый шедевр натуралистичной Беларуси. Игорь уверен, что в жизни на деревне такие бонусы перекрывают небольшие пробелы комфорта.
Игорь Романюк, директор заказника республиканского значения «Освейский»:
Я очень хорошо себя чувствую, когда я один где-то на природе, в лесу, на воде. Работаю, как говорят, совмещаю приятное с полезным. Удивляются, что нам за это еще и зарплату платят.
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Очень хорошо себя чувствую, когда один на природе. За это ещё и зарплату платят. Экскурсия по заказнику «Освейский»
Игорь Романюк – директор ландшафтного заказника «Освейский» – ежедневно на своей моторной лодке выходит в дозор. О жизни в белорусской глубинке рассказали в...
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