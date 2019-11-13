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Беларуса, который снял на видео «подброс» бюллетеней в Бресте, накажут
Источник материала: KYKY>
СМИ бурно обсуждают видео, которое было снято наблюдателем Юрием Ващинчуком на участке голосования в Бресте. В ролике видно, как девушка, выходя из кабинки, несет в руке несколько бюллетеней – все они сложены пополам. Беларуским медиа уже удалось
Глава ЦИК Лидия Ермошина обвинила Ващинчука в «злостном» нарушении законодательства – как гражданского, так и избирательного. «Во-первых, никого нельзя снимать – ни девушек, ни юношей, – без их согласия. Снимать на избирательном участке можно только с согласия председателя участковой комиссии. Нельзя вертеться около ящика для голосования. И тем более нельзя требовать что-либо у граждан. Он что, участковый оперуполномоченный, чтобы ему демонстрировали, что у них находится в руках?» –
Чиновница заявила, что участковая избирательная комиссия даст оценку действиям автора видео. «Создан скандал, причем создан скандал по вине наблюдателя», – добавила глава ЦИК. Юрия Ващинчука лишат аккредитации, и это не все: в интервью «Радые Свабода» начальница Куличковой Татьяна Мосина, которая тоже была на участке,
Сама Куличкова свою вину
Известно, что сегодня Куличкова не вышла на работу: Татьяна Мосина
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СМИ бурно обсуждают видео, которое было снято наблюдателем Юрием Ващинчуком на участке голосования в Бресте. В ролике видно, как девушка, выходя из кабинки, несет в...
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