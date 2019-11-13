Беларуса, который снял на видео «подброс» бюллетеней в Бресте, накажут

Источник материала: KYKY

СМИ бурно обсуждают видео, которое было снято наблюдателем Юрием Ващинчуком на участке голосования в Бресте. В ролике видно, как девушка, выходя из кабинки, несет в руке несколько бюллетеней – все они сложены пополам. Беларуским медиа уже удалось установить личность главной героини видео: ей оказалась Анастасия Куличкова, она работает педагогом-психологом в детском саду в 50 метрах от участка. Тем временем автора ролика намерены наказать.

Глава ЦИК Лидия Ермошина обвинила Ващинчука в «злостном» нарушении законодательства – как гражданского, так и избирательного. «Во-первых, никого нельзя снимать – ни девушек, ни юношей, – без их согласия. Снимать на избирательном участке можно только с согласия председателя участковой комиссии. Нельзя вертеться около ящика для голосования. И тем более нельзя требовать что-либо у граждан. Он что, участковый оперуполномоченный, чтобы ему демонстрировали, что у них находится в руках?» – цитирует речь Ермошиной TUT.by.

Чиновница заявила, что участковая избирательная комиссия даст оценку действиям автора видео. «Создан скандал, причем создан скандал по вине наблюдателя», – добавила глава ЦИК. Юрия Ващинчука лишат аккредитации, и это не все: в интервью «Радые Свабода» начальница Куличковой Татьяна Мосина, которая тоже была на участке, уверила , что пожалуется на мужчину в милицию: «Я тоже напишу заявление в милицию, как он хватал меня за руки и не давал пройти на участок. Он взял и поставил стул возле урны. На каком основании?»

Сама Куличкова свою вину отрицает : «Я не ожидала, что кто-то будет разговаривать со мной таким тоном. У меня был в руках втрое сложенный бюллетень. Это не запрещено. И я не должна ничего объяснять. Я до сих пор не могу прийти в себя. Я действительно испугалась, потому и ушла. Меня обвиняют в том, чего я не делала». Это последний комментарий девушки, после которого она оборвала связь со СМИ.

Известно, что сегодня Куличкова не вышла на работу: Татьяна Мосина рассказала , что у девушки нервный срыв. Начальница вслед за подчиненной категорически отвергает попытку вброса бюллетеней. По данным «Еврорадио», Куличкова уехала из Беларуси.