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Фастфудов в Минске мало? Появится еще один "МакДональдс"

14.11.2019 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возле станции метро «Михалово» на проспекте Дзержинского откроется «МакДональдс» с драйвом.

Об этом TUT.BY рассказали источники на рынке коммерческой недвижимости и подтвердили в компании «КСБ Виктори Рестораны», которая управляет ресторанами «МакДональдс» в Беларуси. Когда заработает фастфуд и пострадают ли при его строительстве деревья — в материале.

Мы заметили, что на днях на проспекте Дзержинского начали сносить нежилое двухэтажное здание возле бизнес-центра «Омега Тауэр» у метро «Михалово». 

Как рассказали источники портала, право застроить эту землю (0,48 га) в 2018 году купила на аукционе компания «КСБ Виктори Рестораны», которая управляет ресторанами «МакДональдс» в Беларуси. Согласно условиям торгов, тут надо создать кафе быстрого обслуживания с линией автораздачи.

В «КСБ Виктори Рестораны» подтвердили факт покупки права застройки участка и рассказали, что предварительная дата открытия «МакДональдса» с драйвом на этом месте — второй квартал (апрель–июнь) 2020 года. 


В новом заведении будет более 80 посадочных мест плюс летняя терраса. В этом ресторане будет также новый для Беларуси интерьер и уже привычная система с киосками самообслуживания и обслуживанием за столами. А вот «МакКафе» тут не появится. Инвестиции в объект — более 7 млн рублей, или около 3,5 млн долларов.

Сейчас на месте, где будет новый «МакДональдс», растут деревья. Интересуемся, планируются ли в связи со строительством вырубки?

— К сожалению, придется вырубить 4 дерева. Но будут компенсационные посадки — за счет «МакДональдс» появится 21 новое дерево. Плюс на территории ресторана появятся декоративные деревья и озеленение. Здесь важно отметить, что существующие деревья находятся на площадке, которая планировалась под снос еще с 2001 года. 

Двухэтажный дом давно находился в аварийном состоянии, а его жильцы не могли проводить в нем ремонтные работы. Появление метро, проходящего под домом, усугубило состояние дома. Его жильцы давно ожидали расселения. 

«МакДональдс» обеспечил не просто расселение, а предоставил собственникам переезд в 9 квартир в любой из предпочитаемых ими районов столицы, — говорят в «КСБ Виктори Рестораны».

Там также рассказывают, что после открытия ресторана в Михалово на реновацию закроется «МакДональдс» у метро «Петровщина».

Отметим, что недавно возле станции метро «Михалово» появились и другие сетевые фастфуды. Речь идет о «Бургер Кинг» и «Додо Пицца», которые работают в ТРЦ «Риф».


Напомним, «МакДональдс» работает в Беларуси с 1996 года. Компания «КСБ Виктори Рестораны» контролируется влиятельным казахстанским бизнесменом Кайратом Боранбаевым.
 
 
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Возле станции метро «Михалово» на проспекте Дзержинского откроется «МакДональдс» с драйвом.
 
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