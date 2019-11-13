Oops! Известный вор в законе попался на краже телефона у ребенка

Об этом в четверг, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.





Двое подозреваемых в краже мобильного телефона мужчин возрастом 31 год и 57 лет были задержаны на остановке общественного транспорта на Волгоградском проспекте.





Установлено, что одним из задержанных оказался вор в законе Мамука.





Возбуждено уголовное дело о краже.







