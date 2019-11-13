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Oops! Известный вор в законе попался на краже телефона у ребенка
Источник материала: Партизан
Вор в законе Мамука задержан в Москве (РФ) за кражу телефона у девочки.
Об этом в четверг, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Двое подозреваемых в краже мобильного телефона мужчин возрастом 31 год и 57 лет были задержаны на остановке общественного транспорта на Волгоградском проспекте.
Установлено, что одним из задержанных оказался вор в законе Мамука.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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Вор в законе Мамука задержан в Москве (РФ) за кражу телефона у девочки.
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