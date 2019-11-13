Ежедневные дежурства проходят с 8 утра до 5 вечера. На них ездят специалисты с факультетов бизнеса и права, бухгалтерского учёта, международных связей и довузовской подготовки, экономического факультета.





Среди прочего преподаватели должны отслеживать время удаления навоза, время и качество подстилки в стойлах, время и качество кормления:





Еврорадио один из преподавателей сельхозакадемии. — Они связаны с тем, что во время визита Александра Лукашенко на одну из ферм в марте телята якобы лежали в грязи. Вот и организовали дежурства, чтобы была помощь”. “Дежурства проходят с 1 сентября, в них принимают участие преподаватели со всех факультетов, — рассказываетодин из преподавателей сельхозакадемии. — Они связаны с тем, что во время визитана одну из ферм в марте телята якобы лежали в грязи. Вот и организовали дежурства, чтобы была помощь”.





Напомним, в марте Александр Лукашенко, который сам окончил БГСХА, приехал на ферму агрохолдинга “Купаловское” в Шкловском районе. Он якобы отклонился от намеченного маршрута и зашёл в коровник, куда якобы не должен был заходить, назвал увиденных там коров обосранными, а на следующий день сослал в Могилёвскую область следить за порядком теперь уже бывшего министра сельского хозяйства Леонида Зайца и теперь уже бывшего вице-премьера Михаила Русого.













Как относятся к поездкам на фермы преподаватели: протестуют или безропотно выполняют приказ?





“Коль записали, надо ехать. Не скажешь же, что не поедем, — продолжает преподаватель. — На дежурствах приходится находиться целый день. Коллеги рассказывали, что сидят в дежурках или ходят по территории. Некоторые фермы находятся далеко от Горок: с утра забирает автобус, вечером привозит обратно”.





Проректор по учебной работе: “По каким фермам? По каким колхозам?”

Некоторые преподаватели БГСХА предлагали разработать для животных оптимальный рацион кормления. “Но разве будет скотник слушать советы работников академии? Он и так знает, чем кормить коров, — говорит наш собеседник. — От преподавателей хотят, чтобы те просто приезжали, сидели, смотрели, убрано ли там у коров и кормят ли их. Говорят, что чисто”.





В распоряжении Еврорадио оказался график дежурств в РУП “Учхоз БГСХА”. Преподаватели и доценты вуза действительно дежурят на фермах ежедневно с утра до вечера.









Лукашенко отправил Зайца и Русого в Могилёв и пообещал приезжать каждый месяц

В памятке прописаны обязанности дежурных. На ферме преподаватель должен: встретиться с руководителем и зооветеринарными специалистами; ознакомиться с состоянием текущих дел; предложить практическую помощь по осуществлению контроля за организацией технологических процессов; установить санитарное состояние животноводческих помещений (время удаления навоза, время и качество подстилки в стойлах животных, время и качество кормления); установить условия содержания телят; обратить внимание на работу зооветеринарных специалистов и так далее.





Преподаватели академии обязаны фиксировать выявленные недостатки (письменно и на фото) и применять меры по их устранению.





Неужели нельзя было отстоять право работников вуза заниматься своим непосредственным делом, а именно — учить будущих специалистов? Еврорадио попыталось получить комментарий руководства БГСХА. Однако проректор по учебной работе Михаил Волков в ответ на наш вопрос удивился: “По каким фермам? По каким колхозам?” — а потом отказался общаться по телефону. Неужели он и правда не знает, что сотрудники сельхозакадемии ездят дежурить на фермы?