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Работа для профессора: доцентов сельхозакадемии отправляют присматривать за "обосранными коровами"

14.11.2019 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Преподавателей и доцентов Белорусской сельхозакадемии в Горках уже почти три месяца отправляют следить за порядком на окрестных фермах.

Работа для профессора: доцентов сельхозакадемии отправляют присматривать за "обосранными коровами"
Ежедневные дежурства проходят с 8 утра до 5 вечера. На них ездят специалисты с факультетов бизнеса и права, бухгалтерского учёта, международных связей и довузовской подготовки, экономического факультета. 

Среди прочего преподаватели должны отслеживать время удаления навоза, время и качество подстилки в стойлах, время и качество кормления:

“Дежурства проходят с 1 сентября, в них принимают участие преподаватели со всех факультетов,  — рассказывает Еврорадио один из преподавателей сельхозакадемии. — Они связаны с тем, что во время визита Александра Лукашенко на одну из ферм в марте телята якобы лежали в грязи. Вот и организовали дежурства, чтобы была помощь”. 

Напомним, в марте Александр Лукашенко, который сам окончил БГСХА, приехал на ферму агрохолдинга “Купаловское” в Шкловском районе. Он якобы отклонился от намеченного маршрута и зашёл в коровник, куда якобы не должен был заходить, назвал увиденных там коров обосранными, а на следующий день сослал в Могилёвскую область следить за порядком теперь уже бывшего министра сельского хозяйства Леонида Зайца и теперь уже бывшего вице-премьера Михаила Русого. 



Как относятся к поездкам на фермы преподаватели: протестуют или безропотно выполняют приказ?

“Коль записали, надо ехать. Не скажешь же, что не поедем, — продолжает преподаватель. — На дежурствах приходится находиться целый день. Коллеги рассказывали, что сидят в дежурках или ходят по территории. Некоторые фермы находятся далеко от Горок: с утра забирает автобус, вечером привозит обратно”. 

Проректор по учебной работе: “По каким фермам? По каким колхозам?”

Некоторые преподаватели БГСХА предлагали разработать для животных оптимальный рацион кормления. “Но разве будет скотник слушать советы работников академии? Он и так знает, чем кормить коров, — говорит наш собеседник. — От преподавателей хотят, чтобы те просто приезжали, сидели, смотрели, убрано ли там у коров и кормят ли их. Говорят, что чисто”.  

В распоряжении Еврорадио оказался график дежурств в РУП “Учхоз БГСХА”. Преподаватели и доценты вуза действительно дежурят на фермах ежедневно с утра до вечера.


Лукашенко отправил Зайца и Русого в Могилёв и пообещал приезжать каждый месяц
В памятке прописаны обязанности дежурных. На ферме преподаватель должен: встретиться с руководителем и зооветеринарными специалистами; ознакомиться с состоянием текущих дел; предложить практическую помощь по осуществлению контроля за организацией технологических процессов; установить санитарное состояние животноводческих помещений (время удаления навоза, время и качество подстилки в стойлах животных, время и качество кормления); установить условия содержания телят; обратить внимание на работу зооветеринарных специалистов и так далее.

Преподаватели академии обязаны фиксировать выявленные недостатки (письменно и на фото) и применять меры по их устранению.  

Неужели нельзя было отстоять право работников вуза заниматься своим непосредственным делом, а именно — учить будущих специалистов? Еврорадио попыталось получить комментарий руководства БГСХА. Однако проректор по учебной работе Михаил Волков в ответ на наш вопрос удивился: “По каким фермам? По каким колхозам?” — а потом отказался общаться по телефону. Неужели он и правда не знает, что сотрудники сельхозакадемии ездят дежурить на фермы?
 
 
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Преподавателей и доцентов Белорусской сельхозакадемии в Горках уже почти три месяца отправляют следить за порядком на окрестных фермах.
 
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