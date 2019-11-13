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С Прокопеней и Хусаеновым: Альфа-Банк запустил YouTube-шоу о бизнесе
Источник материала: Myfin
«Бизнес-Хватка» – это намеренный подбор собеседников с разной философией ведения бизнеса. Этот подход делает шоу более интересным, а зритель получает максимум пользы от проверки на прочность мировоззрения известных белорусских бизнесменов.
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Альфа-Банк запустил Бизнес-Хватку шоу о бизнесе на YouTube, в котором известные белорусские бизнесмены задают друг другу острые вопросы.
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