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С Прокопеней и Хусаеновым: Альфа-Банк запустил YouTube-шоу о бизнесе

14.11.2019 17:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

С Прокопеней и Хусаеновым: Альфа-Банк запустил YouTube-шоу о бизнесе
С Прокопеней и Хусаеновым: Альфа-Банк запустил YouTube-шоу о бизнесе

«Бизнес-Хватка» – это намеренный подбор собеседников с разной философией ведения бизнеса. Этот подход делает шоу более интересным, а зритель получает максимум пользы от проверки на прочность мировоззрения известных белорусских  бизнесменов. 

 
 
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Альфа-Банк запустил Бизнес-Хватку шоу о бизнесе на YouTube, в котором известные белорусские бизнесмены задают друг другу острые вопросы.
 
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