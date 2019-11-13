Белорусов бесплатно покормят за шведским столом на открытии Food Hall в ТРЦ Galleria

Источник материала: Myfin



фото: Food Hall

Food Hall разместился на шестом этаже ТРЦ в противоположной стороне от классического фуд-корта. Пул операторов подобран под стать формату: места получили нетривиальные заведения, которые готовят на месте из свежих продуктов, чаще по авторским рецептам. Средний чек невысокий – в районе 10 рублей.

фото: Food Hall фото: Food Hall фото: Food Hall

Праздничное открытие пройдет с огромным шведским столом. На нем будет около 100 порций популярных блюд – от бургеров до поке. Первые посетители смогут бесплатно попробовать любое из них.