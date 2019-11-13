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Белорусов бесплатно покормят за шведским столом на открытии Food Hall в ТРЦ Galleria

14.11.2019 16:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусов бесплатно покормят за шведским столом на открытии Food Hall в ТРЦ Galleria
фото: Food Hall

Food Hall разместился на шестом этаже ТРЦ в противоположной стороне от классического фуд-корта. Пул операторов подобран под стать формату: места получили нетривиальные заведения, которые готовят на месте из свежих продуктов, чаще по авторским рецептам. Средний чек невысокий – в районе 10 рублей.

Белорусов бесплатно покормят за шведским столом на открытии Food Hall в ТРЦ Galleria
фото: Food Hall
Белорусов бесплатно покормят за шведским столом на открытии Food Hall в ТРЦ Galleria
фото: Food Hall
Белорусов бесплатно покормят за шведским столом на открытии Food Hall в ТРЦ Galleria
фото: Food Hall

Праздничное открытие пройдет с огромным шведским столом. На нем будет около 100 порций популярных блюд – от бургеров до поке. Первые посетители смогут бесплатно попробовать любое из них.

 
 
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фото: Food Hall Food Hall разместился на шестом этаже ТРЦ в противоположной стороне от классического фуд-корта. Пул операторов подобран под стать формату: места...
 
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