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Одноэтажному дому надстроили второй этаж, не разбирая готовую крышу. Как это удалось?

14.11.2019 18:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда денег мало, а для жизни семьи нужно увеличить жилплощадь, идешь на любые ухищрения. Эта строительная история о том, как участник портала FORUMHOUSE сначала построил одноэтажный дом и гараж, а потом решил надстроить на здание второй этаж, причем, под уже полностью готовой крышей. Как ему это удалось?

История Антона Нугиса идеально вписывается в формат тем о том, как человек своими руками построил сравнительно недорогой дом и оригинально вышел из затруднительного положения, превратив одноэтажный дом в двухэтажный.


Так дом выглядел до пристройки гаража

Краткая предистория. Антон всегда мечтал жить на юге и несколько лет назад купил участок в Новороссийске. Строил в основном самостоятельно. Изначально планировал двухэтажный дом, но после подсчетов понял, что придется пока ограничится одним этажом. Строительство растянулось на пять лет.

В итоге удалось построить одноэтажный дом. Позже к нему пристроил гараж. Над ним появился второй этаж, сверху Антон залил плиту. Получилась терраса-балкон площадью 55 кв. м. Дом сразу потерялся на фоне гаража. Тогда Антон решил, что пора строить второй этаж в доме и увеличивать жилую площадь.


Дом «спрятался» за гаражом

Самое простое решение — разобрать крышу, выложить стены второго этажа, собрать заново крышу. Правда, это финансово затратно — если стропильную систему, скорее всего получилось бы собрать заново, то, кровельное покрытие пришлось бы покупать заново. В общем, Антон решился на авантюру — поднять всю крышу целиком при помощи домкратов и надстроить стены.

Скорее всего у читателя появится вопрос: а почему бы сразу не поднять крышу краном и установить ее на временные опоры и спокойно возводить стены? У Антона на это есть разумное объяснение: сразу поднимать крышу на большую высоту опасно: «чем выше я поднимал крышу, тем больше она шаталась. К тому же, участок имеет такую форму, что кран бы не смог подъехать».


Перекрытие второго этажа дома сделано из доски сечением 200×50 мм. К ним Антон прикрутил доски для упора домкрата, для распределения нагрузки. Сначала под домкрат подкладывал по два керамзитобетонных блока, но это показалось ненадежным основанием. Стал упирать домкрат в 4 блока. Между блоками Антон положил прокладки — обрезки доски дюймовки для компенсации перекосов при подъеме крыши.


Крышу Антон поднимал по кругу, на 30 см, постепенно подкладывая доски. Сначала толщиной 2.5 см, а потом 5 см. Крыша опиралась на 10 точек. На это уходило 4 часа.

Затем Антон, вместе с соседом и другом, выкладывал ряд из блоков. Дом рос как гриб, шаг за шагом, день за днем.


Для подъема строительных материалов Антон использовал подъемник, сделанный из досок и тельфера (подвесное грузоподъемное устройство (таль) с электрическим приводом).


Фото: www.forumhouse.ru

Потом появился вход на балкон. На этом этапе погода преподнесла «подарок», который едва не привел к аварии. Вот как описывает этот момент Антон: «Я поднимал крышу в апреле. В этот период времени сильных ветров не должно быть. Но когда мы подняли крышу на 5 рядов блоков, прогноз выдал ветра силой до 25 м/с. Я остановил стройку. Мы опустили крышу на блоки. Раскрепили ее телескопическими распорками. Зафиксировали. Ветер дул неделю. В один из сильных порывов, крыша съехала на 15 см. Ее провернуло вокруг одной опоры. Я дополнительно укрепил крышу всем, что есть. Когда ветер стих, мы продолжили реконструкцию дома. Крышу выровняли и продолжили кладку блоков».


Фото: www.forumhouse.ru

На финише работ Антон залил армопояс, опустил на него крышу и притянул ее шпильками.



Далее Антон утеплил и отделал дом по технологии «мокрый фасад», по пенопласту толщиной 10 см. Высота второго этажа получилась 2.8 метра, крышу же подняли в итоге на 3 метра.


Фото: www.forumhouse.ru


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