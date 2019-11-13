|
Командные игры, пикеты и открытый диалог с депутатами. Гродненские активисты БРСМ проводят молодежную эстафету #Яприду!
14.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В рамках молодежной эстафеты #Яприду! в Гродненском государственном колледже техники, технологий и дизайна прошла командная игра «Правовой лабиринт». Она состояла из нескольких туров, включая анаграммы, текстовые и творческие задания.
Свои знания в законодательстве и Конституции проверили учащиеся колледжа, среди которых были и впервые
В этот день в Новогрудке прошел открытый диалог «Молодежь выбирает» с приглашением депутатов районного Совета депутатов 28 созыва, где учащиеся аграрного колледжа обсудили все волнующие их вопросы о предстоящих выборах с действующими депутатами.
А в Свислочи и Волковыске прошли пикеты, направленные на поднятие электоральной активности населения. Волонтеры раздавали горожанам красно-зеленые ленточки как напоминание о важности предстоящего события, и памятные календари.
К слову, начиная с 26 октября, активисты союза молодежи каждую субботу проводят в областных и районных центрах страны пикеты, популяризирующие выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Командные игры, пикеты и открытый диалог с депутатами. Гродненские активисты БРСМ проводят молодежную эстафету #Яприду!
В рамках молодежной эстафеты #Яприду! в Гродненском государственном колледже техники, технологий и дизайна прошла командная игра «Правовой лабиринт». Она...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)