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Командные игры, пикеты и открытый диалог с депутатами. Гродненские активисты БРСМ проводят молодежную эстафету #Яприду!

14.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Командные игры, пикеты и открытый диалог с депутатами. Гродненские активисты БРСМ проводят молодежную эстафету #Яприду!

В рамках молодежной эстафеты #Яприду! в Гродненском государственном колледже техники, технологий и дизайна прошла командная игра «Правовой лабиринт». Она состояла из нескольких туров, включая анаграммы, текстовые и творческие задания.
 
Командные игры, пикеты и открытый диалог с депутатами. Гродненские активисты БРСМ проводят молодежную эстафету #Яприду!
 
Свои знания в законодательстве и Конституции проверили учащиеся колледжа, среди которых были и впервые голосующие ребята. После игры им вручили поздравительные открытки от Гродненского областного и Ленинского районного комитетов союза молодежи.
 
Командные игры, пикеты и открытый диалог с депутатами. Гродненские активисты БРСМ проводят молодежную эстафету #Яприду!
 
В этот день в Новогрудке прошел открытый диалог «Молодежь выбирает» с приглашением депутатов районного Совета депутатов 28 созыва, где учащиеся аграрного колледжа обсудили все волнующие их вопросы о предстоящих выборах с действующими депутатами.
 
А в Свислочи и Волковыске прошли пикеты, направленные на поднятие электоральной активности населения.  Волонтеры раздавали горожанам красно-зеленые ленточки как напоминание о важности предстоящего события, и памятные календари.
 
Командные игры, пикеты и открытый диалог с депутатами. Гродненские активисты БРСМ проводят молодежную эстафету #Яприду!
 
К слову, начиная с 26 октября, активисты союза молодежи каждую субботу проводят в областных и районных центрах страны пикеты, популяризирующие выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.
 
 
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В рамках молодежной эстафеты #Яприду! в Гродненском государственном колледже техники, технологий и дизайна прошла командная игра «Правовой лабиринт». Она...
 
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