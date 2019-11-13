Командные игры, пикеты и открытый диалог с депутатами. Гродненские активисты БРСМ проводят молодежную эстафету #Яприду!

Источник материала: Вороновская газета





В рамках молодежной эстафеты #Яприду! в Гродненском государственном колледже техники, технологий и дизайна прошла командная игра «Правовой лабиринт». Она состояла из нескольких туров, включая анаграммы, текстовые и творческие задания.





голосующие ребята . После игры им вручили поздравительные открытки от Гродненского областного и Ленинского районного комитетов союза молодежи. Свои знания в законодательстве и Конституции проверили учащиеся колледжа, среди которых были и впервые. После игры им вручили поздравительные открытки от Гродненского областного и Ленинского районного комитетов союза молодежи.





В этот день в Новогрудке прошел открытый диалог «Молодежь выбирает» с приглашением депутатов районного Совета депутатов 28 созыва, где учащиеся аграрного колледжа обсудили все волнующие их вопросы о предстоящих выборах с действующими депутатами.

А в Свислочи и Волковыске прошли пикеты, направленные на поднятие электоральной активности населения. Волонтеры раздавали горожанам красно-зеленые ленточки как напоминание о важности предстоящего события, и памятные календари.





К слову, начиная с 26 октября, активисты союза молодежи каждую субботу проводят в областных и районных центрах страны пикеты, популяризирующие выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.