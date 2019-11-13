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100 STEM-классов откроются в 2020 году при поддержке ПВТ и IT-сообщества

14.11.2019 18:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

100 STEM-классов откроются в 2020 году при поддержке ПВТ и IT-сообщества
АиФ

14 ноября во время открытия семнадцатого в стране STEM-класса в средней школе №1 г. Дрогичина директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, IT-предприниматель, председатель Правления Ассоциации «Образование для будущего» Дмитрий Гурский объявили о старте масштабного образовательного проекта, в рамках которого по всей стране планируется открытие 100 STEM-центров. В мероприятии также принял участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

100 STEM-классов откроются в 2020 году при поддержке ПВТ и IT-сообщества
 

Проект по открытию STEM-классов стал инициативой Парка высоких технологий и представителей IT-сообщества Беларуси.

«Я считаю поддержку образования ключевой задачей ПВТ и его компаний, — сказал директор Администрации Парка высоких технологий Всеволод ЯНЧЕВСКИЙ на открытии STEM-класса. — База успеха ПВТ заключается в учителях и школах, которые выпускают ребят, создающих проекты мирового масштаба. Будет сильная система образования — будут таланты, дальнейший подъем ПВТ и всей страны. Я верю, что уже сейчас в наших STEM-классах учатся будущие основатели великих компаний и авторы революционных проектов, которые прославят Беларусь».

100 STEM-классов откроются в 2020 году при поддержке ПВТ и IT-сообщества
 

Проект будет ориентирован на учебные заведения по всей стране. Планируется, что к концу 2020 года появятся 100 новых оборудованных STEM-классов, а также 300 учителей будут обучены STEM-подходу в преподавании.

«Я мечтаю, чтобы наступил момент, когда у всех детей из небольших городов и деревень появится возможность стать успешными благодаря IT, — сказал председатель Правления Ассоциации «Образование для будущего», основатель и СЕО стартап-компании Flo Health Дмитрий ГУРСКИЙ. — Очень много предстоит сделать для этого. Но я уверен, что при поддержке Парка высоких технологий, государства и IT-сообщества открытие 100 STEM-центров за следующий год — это достижимая задача. 100 STEM-центров — это десятки тысяч обучающихся детей в год. Я верю, что современные технологии — это ключ к новой белорусской мечте: быть успешным, никуда не уезжая».

Чтобы отобрать учебные заведения, где в 2020 году появятся STEM-классы, будет объявлен конкурс «Хочу учиться в STEM-классе! Сезон 2». Первый сезон завершился в конце 2018 года — средняя школа №1 Дрогичина стала одним из десяти победителей этого конкурса.

100 STEM-классов откроются в 2020 году при поддержке ПВТ и IT-сообщества
 

Реализацией проекта займутся Парк высоких технологий и ассоциация «Образование для будущего». Совместно с ведущими педагогами и методистами будут разработаны образовательные программы для STEM-классов, будут проводиться курсы для педагогов, а также будет организована система поддержки с персональным менеджером, который поможет внедрить этот подход к образованию.

«Дети хотят общаться и весело проводить время. Задача школы, и задача STEM-центров — заинтересовать и увлечь их в процессе получения новых знаний. Этим мы и руководствуемся в нашей работе: через робототехнику и программирование дети на практике изучают физику и математику, — говорит директор Ассоциации «Образование для будущего» Александр ХОМИЧ. — И это работает — дети бегут на занятия! Они видят результат своей работы: например, собрав своего робота, они могут поехать на международные соревнования и познакомиться со сверстниками со всего мира».

В STEM-классах ученики смогут бесплатно заниматься программированием, робототехникой, 3D-моделированием, точными и естественными науками, развивать навыки инженерного творчества в дополнение к основным школьным занятиям. В 2020 году в новых центрах будут открыты новые образовательные направления: машинное обучение и искусственный интеллект, Art (современные направления в искусстве и дизайне), планируется изучение FinTech, а также применения высоких технологий в химии, биологии, медицине. Планируется, что всего будет открыто до 5 новых направлений.

100 STEM-классов откроются в 2020 году при поддержке ПВТ и IT-сообщества
 
 
Теги: знакомства
 
 
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Совместный проект ПВТ и IT-сообщества Беларуси анонсирован в рамках открытия STEM-класса в Дрогичине.
 
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