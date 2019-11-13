В торжественной обстановке впервые голосующих поздравили председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Алевтина Иванова.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Учащиеся аграрно-технического коллежда проголосовали досрочно
14.11.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В торжественной обстановке впервые голосующих поздравили председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Алевтина Иванова.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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В торжественной обстановке впервые голосующих поздравили председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, заместитель председателя...
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