Избирателю на заметку: что, где, когда, как

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва продлится по 16 ноября включительно.

На избирательные участки можно прийти с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Если вы по каким-то причинам не сможете быть в основной день голосования — 17 ноября, — посетите участок и реализуйте своё право голоса досрочно.

Если вы пришли на избирательный участок и у вас нет с собой паспорта, то бюллетень вы можете получить, предъявив комиссии военный билет для военнослужащих срочной службы, служебное удостоверение госслужащего, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида с фотографией, студенческий билет, справку из органов внутренних дел, если паспорт утрачен, водительское удостоверение.

Кстати , если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый взамен испорченного. Член участковой комиссии, получив испорченный бюллетень, на котором должна быть собственноручная подпись избирателя, выдаёт ему новый, делая отметку об этом в списке напротив фамилии, допустившего ошибку.

В Мстиславском районе в период досрочного голосования, а также в день выборов будут работать 23 участка.

Нужно знать, что досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и в других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара.

Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей округа, включённых в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах.

Избранным считается кандидат в депутаты, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При проведении голосования по одной кандидатуре кандидат считается избранным, если он получил более половины голосов избирателей.

Соб. инф.