ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Избирателю на заметку: что, где, когда, как

14.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва продлится по 16 ноября включительно.

На избирательные участки можно прийти с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Если вы по каким-то причинам не сможете быть в основной день голосования — 17 ноября, — посетите участок и реализуйте своё право голоса досрочно.

Избирателю на заметку: что, где, когда, как

Если вы пришли на избирательный участок и у вас нет с собой паспорта, то бюллетень вы можете получить, предъявив комиссии военный билет для военнослужащих срочной службы, служебное удостоверение госслужащего, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида с фотографией, студенческий билет, справку из органов внутренних дел, если паспорт утрачен, водительское удостоверение.

Кстати , если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый взамен испорченного. Член участковой комиссии, получив испорченный бюллетень, на котором должна быть собственноручная подпись избирателя, выдаёт ему новый, делая отметку об этом в списке напротив фамилии, допустившего ошибку.

В Мстиславском районе в период досрочного голосования, а также в день выборов будут работать 23 участка.

Нужно знать, что досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и в других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара.

Избирателю на заметку: что, где, когда, как

Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей округа, включённых в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах.

Избранным считается кандидат в депутаты, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При проведении голосования по одной кандидатуре кандидат считается избранным, если он получил более половины голосов избирателей.

Соб. инф.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва продлится по 16 ноября включительно....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Средиземном море нашли знаменитую британскую подлодку - она таинственно погибла во время Второй мировой войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика