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На вчерашний день по Горецкому округу №82 проголосовали 11,01 % избирателей
14.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Второй день досрочного голосования по выборам депутата в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва выдался плодотворным для избирательных комиссий.
Так как в течение этого периода каждый может отдать голос за того или иного кандидата заранее, активно такой возможностью пользуются избиратели Андрановского участка для голосования №55.
Как отмечают члены комиссии, сельчане в выходные стремятся посвятить время домашним хлопотам и общению в семейном кругу. Некоторые в эти дни работают, поэтому на участок предпочитают прийти пораньше. Около 20% уже отдали свои голоса за того или иного кандидата.
Соб. инф.
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Второй день досрочного голосования по выборам депутата в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва выдался плодотворным для избирательных...
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