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На вчерашний день по Горецкому округу №82 проголосовали 11,01 % избирателей

14.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Второй день досрочного голосования по выборам депутата в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва выдался плодотворным для избирательных комиссий.

На вчерашний день по Горецкому округу №82 проголосовали 11,01 % избирателей

Так как в течение этого периода каждый может отдать голос за того или иного кандидата заранее, активно такой возможностью пользуются избиратели Андрановского участка для голосования №55.

На вчерашний день по Горецкому округу №82 проголосовали 11,01 % избирателей

На вчерашний день по Горецкому округу №82 проголосовали 11,01 % избирателей

 

Как отмечают члены комиссии, сельчане в выходные стремятся посвятить время домашним хлопотам и общению в семейном кругу. Некоторые в эти дни работают, поэтому на участок предпочитают прийти пораньше. Около 20% уже отдали свои голоса за того или иного кандидата.

Соб. инф. 

 

 
 
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Второй день досрочного голосования по выборам депутата в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва выдался плодотворным для избирательных...
 
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