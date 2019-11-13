На вчерашний день по Горецкому округу №82 проголосовали 11,01 % избирателей

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Второй день досрочного голосования по выборам депутата в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва выдался плодотворным для избирательных комиссий.

Так как в течение этого периода каждый может отдать голос за того или иного кандидата заранее, активно такой возможностью пользуются избиратели Андрановского участка для голосования №55.

Как отмечают члены комиссии, сельчане в выходные стремятся посвятить время домашним хлопотам и общению в семейном кругу. Некоторые в эти дни работают, поэтому на участок предпочитают прийти пораньше. Около 20% уже отдали свои голоса за того или иного кандидата.

Соб. инф.