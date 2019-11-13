«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Молодежь выбирает будущее!». В Минской области уже проголосовали более 130 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свой гражданский долг активно высказывает и молодежь, которая выбирает будущее, независимость и стабильность. Особенно значительно это событие для тех, кто идет голосовать впервые.

За два дня досрочного голосования свой выбор сделали 11,5 % граждан





Так, только в Клецком районе свой гражданский долг уже выполнили несколько десятков молодых человек. Для юношей и девушек это ответственное событие сопровождается приятными поздравлениями.





Надежда Руц, учащаяся Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:

Я голосую первый раз. Для меня это очень волнительно и знаменательно.





Роман Кочубей, учащийся Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:

Значная падзея – выказаць сваю думку, аддаць свой голас.

Кроме того, для тех, кто впервые голосует, по всей Минской области проводятся многочисленные молодежные эстафеты. Юноши и девушки могут не только реализовать свое избирательное право, но и поучаствовать в интерактиве.



