ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси

14.11.2019 18:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Молодежь выбирает будущее!». В Минской области уже проголосовали более 130 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свой гражданский долг активно высказывает и молодежь, которая выбирает будущее, независимость и стабильность. Особенно значительно это событие для тех, кто идет голосовать впервые.

За два дня досрочного голосования свой выбор сделали 11,5 % граждан

«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси

Так, только в Клецком районе свой гражданский долг уже выполнили несколько десятков молодых человек. Для юношей и девушек это ответственное событие сопровождается приятными поздравлениями.

«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси

Надежда Руц, учащаяся Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:
Я голосую первый раз. Для меня это очень волнительно и знаменательно.

«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси

Роман Кочубей, учащийся Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:
Значная падзея – выказаць сваю думку, аддаць свой голас.

Кроме того, для тех, кто впервые голосует, по всей Минской области проводятся многочисленные молодежные эстафеты. Юноши и девушки могут не только реализовать свое избирательное право, но и поучаствовать в интерактиве.

«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси

Люди в материале: Надежда Руц, Роман Кочубей
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Молодежь выбирает будущее!». В Минской области уже проголосовали более 130 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свой гражданский...
 
Новости дня
Новости разные
 
100 STEM-классов откроются в 2020 году при поддержке ПВТ и IT-сообщества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика