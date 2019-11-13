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«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Молодежь выбирает будущее!». В Минской области уже проголосовали более 130 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свой гражданский долг активно высказывает и молодежь, которая выбирает будущее, независимость и стабильность. Особенно значительно это событие для тех, кто идет голосовать впервые.
Так, только в Клецком районе свой гражданский долг уже выполнили несколько десятков молодых человек. Для юношей и девушек это ответственное событие сопровождается приятными поздравлениями.
Надежда Руц, учащаяся Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:
Роман Кочубей, учащийся Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:
Кроме того, для тех, кто впервые голосует, по всей Минской области проводятся многочисленные молодежные эстафеты. Юноши и девушки могут не только реализовать свое избирательное право, но и поучаствовать в интерактиве.
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«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси
Новости Беларуси. «Молодежь выбирает будущее!». В Минской области уже проголосовали более 130 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свой гражданский...
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