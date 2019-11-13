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Ольга Власова: «Самое сложное в моей работе – это терпение»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова дала интервью специальному корреспонденту СТВ Юлии Силипицкой. В беседе она рассказала о медальных ожиданиях сборной на чемпионате, а также о перспективах олимпийского Токио.
Полное интервью смотрите в программе «Неделя спорта» в воскресенье, 17 ноября, в 22.30.
«Когда спортсмен и тренер доверяют друг другу, тогда работа совершенно по-другому идет»
Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:
Юлия Силипицкая, корреспондент:
О воспитанниках: «Стараешься каждому помочь каждую минуту»
Ольга Власова:
Стараешься каждому помочь каждую минуту. У них по-разному может быть. Это может быть связано с учебой, армией – с чем угодно. И тренер не игнорирует, а все делает для того, чтобы всем было комфортно. Чтобы и дальше в жизни они были устроены и все у них было.
Мы даже вплоть до того обсуждаем… Допустим, они зарабатывают деньги – я всех научила откладывать. Каждый собирает на квартиру, и я думаю, что в ближайшем будущем квартир четыре мы купим.
Силы берутся, наверное, потому что вот такая мамочка. Они мне не безразличны и каждого судьба не безразлична. Мне важно, чтобы у них в жизни было все. Мы даже обсуждаем такие моменты, кому когда жениться, когда нужно проверить человека, когда нужно еще пожить в гражданском браке.
«Самое сложное в моей работе – это, наверное, терпение»
Самое сложное в моей работе – это, наверное, терпение. Вот сейчас у нас 30 человек на сборе. И вы представляете, каждому нужно уделить внимание, каждого нужно простимулировать, чтобы они запрыгали еще лучше. В каждого нужно вселить веру, что он все это может сделать. Иногда я ухожу с тренировок вообще обессиленная. Мне хочется тишины, никого не видеть и никого не слышать. Пускай это будут два часа, но это моих два часа.
О личной жизни: «Моя личная жизнь может осуществляться, когда у меня одна тренировка и на следующий день выходной»
Моя личная жизнь может осуществляться, когда у меня одна тренировка и на следующий день выходной. Тогда я еду домой и провожу его так, как я хочу.
«У меня живет волчица Адель. Кошка у меня еще есть»
У меня живет волчица Адель. Она не гавкает. Волки только скулят. Я с ней время провожу. Она носится. Кошка у меня еще есть.
Многие люди находятся не на своих местах, поэтому создаются те барьеры, которые мешают реализовываться
Хочу, чтобы мои дети были в этой жизни счастливы и брали от этой жизни все по максимуму. Я хочу всем пожелать, чтобы каждый человек нашел себя в этом мире. Когда человек будет заниматься именно тем, что ему больше всего нравится, именно своим делом, тогда, наверное, у нас в стране будет вообще все прекрасно.
Многие люди находятся не на своих местах, поэтому создаются те барьеры, которые мешают даже где-то нам реализовываться. Это может касаться любой сферы: и врачебной… Любой – куда не коснись, если бы люди все находились на своих местах, то и наши дети лучше бы учились в школах и вообще в стране все было бы замечательно.
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Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова дала интервью специальному корреспонденту СТВ Юлии Силипицкой. В беседе она...
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