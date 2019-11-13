Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях

Источник материала: СТВ

Задумывались ли вы о том, что было бы интересно встретиться с самим собой или самой собой, только на пару десятков лет моложе? Просто посмотреть, похлопать по плечу, посочувствовать или, напротив, порадоваться, что впереди ещё много интересного.

Конечно, машину времени не изобрели, и ряд физиков считает, что перемещение во времени в принципе невозможно. Зато уже созданы программы по фотомонтажу, на которых можно устроить вот такую призрачную встречу прошлым собой.

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото

Арнольд Шварценеггер



Фото: instagram.com/ardgelinck

Джек Николсон



Фото: instagram.com/ardgelinck

Дженнифер Энистон



Фото: instagram.com/ardgelinck

Джим Керри



Фото: instagram.com/ardgelinck

Джонни Депп

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?



Фото: instagram.com/ardgelinck

Дольф Лундгрен



Фото: instagram.com/ardgelinck

Дэниэл Рэдклифф



Фото: instagram.com/ardgelinck

Киану Ривз



Фото: instagram.com/ardgelinck

Леонардо Ди Каприо



Фото: instagram.com/ardgelinck

Марк Хэмилл



Фото: instagram.com/ardgelinck

Ричард Гир



Фото: instagram.com/ardgelinck

Роберт Де Ниро



Фото: instagram.com/ardgelinck

Сёстры Олсен

Чем сегодня занимаются близнецы, которые были популярными актёрами в прошлом веке?



Фото: instagram.com/ardgelinck

Уилл Смит



Фото: instagram.com/ardgelinck

Эд Ширан