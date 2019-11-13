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Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях
Источник материала: СТВ
Задумывались ли вы о том, что было бы интересно встретиться с самим собой или самой собой, только на пару десятков лет моложе? Просто посмотреть, похлопать по плечу, посочувствовать или, напротив, порадоваться, что впереди ещё много интересного.
Конечно, машину времени не изобрели, и ряд физиков считает, что перемещение во времени в принципе невозможно. Зато уже созданы программы по фотомонтажу, на которых можно устроить вот такую призрачную встречу прошлым собой.
Арнольд Шварценеггер
Джек Николсон
Дженнифер Энистон
Джим Керри
Джонни Депп
Дольф Лундгрен
Дэниэл Рэдклифф
Киану Ривз
Леонардо Ди Каприо
Марк Хэмилл
Ричард Гир
Роберт Де Ниро
Сёстры Олсен
Уилл Смит
Эд Ширан
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Задумывались ли вы о том, что было бы интересно встретиться с самим собой или самой собой, только на пару десятков лет моложе? Просто посмотреть, похлопать по плечу,...
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