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В столичном ТЦ продают новогодние игрушки по 200 долларов за штуку. Показываем, как они выглядят
Источник материала: Tut.by
В торговом центре Galleria Minsk продают коллекционные игрушки по 200 долларов за штуку. Посмотрели, как они выглядят и узнали, почему они такие дорогие.
В одной из торговых точек продают новогодние украшения, в том числе расписные стеклянные игрушки. Попадаются экспонаты по 80 и 100 рублей, но есть две игрушки за 400 и 450 рублей. Одна — в виде яйца а-ля Фаберже с елкой внутри, другая — в виде каминных часов.
Продавец объяснила, что это игрушки польской фабрики Komozja Family. Они декорированы сложной ручной росписью, упакованы в фирменную подарочную коробку.
Согласно описаниям в интернет-магазинах, такие игрушки Komozja Family украшены стразами Swarovski. Коллекция в виде яиц одна из самых дорогих в линейке.
Обычно такие игрушки покупают коллекционеры. В Германии подобные «часы» мы
Все сюжеты и герои игрушек напоминают советские новогодние открытки: Дед мороз с елкой, Снегурочка, звери с новогодними сувенирами, герои мультфильмов и прочее. Стекольный завод, где все это производится, создала в 1945 году в Польше в городе Ченстохова семья Мостовских (название бренда Mostowski можно также встретить в описаниях игрушек).
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Посмотрели, как они выглядят и узнали, из-за чего они такие дорогие.
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