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Предпринимателя из Ивацевичского района оштрафовали на Br2,7 тыс. за незаконную рубку деревьев

14.11.2019 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Экономический суд Брестской области рассмотрел дело по иску Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира к индивидуальному предпринимателю из Ивацевичского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Предпринимателя из Ивацевичского района оштрафовали на Br2,7 тыс. за незаконную рубку деревьев

Согласно материалам дела, предприниматель на территории Антопольского лесничества Дрогичинского лесхоза незаконно вырубил 66 берез и 84 осины (общим объемом 24,93 куб. м). Нарушение природоохранного законодательства было выявлено инспектором во время полевого контрольного мероприятия. Размер вреда, причиненного окружающей среде, составил 107,42 базовой величины, или почти Br2,7 тыс.

Решением экономического суда Брестской области исковые требования межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме. С индивидуального предпринимателя в бюджет взыскан вред, причиненный окружающей среде, а также Br637,5 государственной пошлины.

Судебное постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.

 
 
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  Экономический суд Брестской области рассмотрел дело по иску Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира к индивидуальному...
 
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