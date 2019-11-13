|
Предпринимателя из Ивацевичского района оштрафовали на Br2,7 тыс. за незаконную рубку деревьев
14.11.2019 19:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Экономический суд Брестской области рассмотрел дело по иску Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира к индивидуальному предпринимателю из Ивацевичского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела,
Решением экономического суда Брестской области исковые требования межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме. С индивидуального предпринимателя в бюджет взыскан вред, причиненный окружающей среде, а также Br637,5 государственной пошлины.
Судебное постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический суд Брестской области рассмотрел дело по иску Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира к индивидуальному...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)