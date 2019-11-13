На Кировщине продолжается досрочное голосование (репортаж и блиц-опрос)

Источник материала: Кировец





Председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования №22 Николай Козлов поздравляет Софию Кухаренко с, котоая впервые участвует в выборах.

Продолжается досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. На Кировщине на участках для голосования Бобруйского сельского избирательного округа №80 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 19.00 жители района, желающие проголосовать досрочно, делают свой выбор.

Сотрудники редакции “Кіраўца” продолжили посещение участков для голосования в Кировске, где интересовались ходом избирательной кампании.

В актовом зале СШ №1 разместился участок для голосования №22. Пришедших на досрочные выборы избирателей в фойе учреждения образования встречали волонтеры ОО “БРСМ” из числа учащихся в оригинальных футболках с символикой молодежной организации. Девушки помогали найти дорогу к участку, а при необходимости людям преклонного возраста и добраться до него.







Волонтеры БРСМ первыми встречают избирателя Аллу Белоглазову.

На самом участке для голосования в числе других избирателей мы встретили Софию Кухаренко. Девушка в свое время окончила Бобруйский государственный технический колледж и сейчас работает парикмахером в ЧУП “МарТина-имидж”. В избирательной кампании София участвует впервые. По этому случаю ее поздравил председатель участковой избирательной комииссии Николай Козлов и вручил памятный сувенир.

— Участие в выборах для меня очень важное событие, — отметила в беседе София Кухаренко. Мы выбираем тех, кому предстоит во многом определять будущее нашей страны, а, значит, и мое будущее. Поэтому я внимательно изучила предвыборные программы кандидатов, познакомилась с их биографиями. Теперь, надеюсь, мой выбор будет правильным и осознанным.

Кировчанка Любовь Миронова, которая находится на заслуженном отдыхе, также изъявила желание прийти на участок для голосования досрочно.

— Так выходит, — поделилась женщина, — что в день выборов ни у меня, ни у мужа прийти не получится — будем заняты. А вот высказать свою гражданскую позицию, считаю, необходимо каждому из белорусов. Ннародные избранники должны будут представлять интересы своих избирателей на самом высоком уровне. Очень надеюсь, что выберу того, кто будет достойно это делать.

Как нам сообщили в участковой избирательной комиссии, на участке для голосования №22 зарегистрировано 2008 избирателей. Активность людей на досрочных выборах возрастает: в первый день свои голоса за кандидатов в депутаты отдали 86 человек, во второй — почти вдвое больше: 171 избиратель. За ходом выборов наблюдают 6 наблюдателей. Каких-либо нарушений они не выявили.





На досрочное голосование в участковую комиссию для голосования №21 направляется пенсионер Станислав Левченков.





Кировчанка Анна Невинская изучает биографии кандидатов в парламентарии.

Активно участвуют в досрочном голосовании избиратели, зарегистрированные на участке для голосования №21, размещенном в здании районного Дома культуры. Всего их 2325. На протяжении 12 и 13 ноября здесь приняли участие в досрочных выборах 296 человек, что составило 12,7% от общего числа избирателей.





Мы попросили некоторых избирателей рассказать, почему они пришли на выборы.

Олег Владимирович и Антонина Константиновна Борисовцы, пенсионеры:

— В выборах участвовали постоянно, во все времена, и всегда относились к ним как к важному и значимому политическому событию в жизни страны. Граждане должны уважать законы своего государства, и поэтому такую кампанию, как выбор,ы игнорировать нельзя. Мы выбираем депутатов от своего региона и доверяем этому человеку представлять в парламенте наши интересы.

Тамара Ивановна Григорчик, пенсионерка:

— Почему я пришла на выборы? Да просто каждый человек должен быть законопослушным гражданином своей страны. Это наше право и одновременно наш долг. Не понимаю тех, кто говорит, что его голос ничего не решает — зачем, мол, идти голосовать… Знаете, я всю сознательную жизнь проработала в сфере здравоохранения. И тысячу раз убеждалась, что от одного челавека зависит многое. Порой даже жизнь… Так что, абсолютно не согласна с постулатом, что один в поле — не воин…