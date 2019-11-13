Минские кварталы победили в одном из крупнейших конкурсов архитектуры

Источник материала: KYKY

В Италии объявили победителей премии «Best for Life Design – 2019» – это один из крупнейших международных конкурсов в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна, передает Lenta.ru. Награды достались и двум жилым комплексам, которые строятся в Минске.

Как пишет The Village Беларусь, речь идет о комплексах «Зеленая гавань» и «Пирс». Оба возводит группа компаний «А-100 Девелопмент». «Зеленую гавань» отметили в категории «Малоэтажный жилой комплекс в едином архитектурном исполнении», а квартал «Пирс» – «Дизайн зоны отдыха, детской и спортивной площадки». Награды вручил всемирно известный архитектор Карим Рашид, который сам выбирал финалистов.

О премии Best for Life Design

В 2019 году в конкурсе приняли участие свыше 50 проектов из России, Казахстана и Беларуси. Премия вручается российским и зарубежным компаниям за реализацию проектов, благодаря которым жилое и рабочее пространство, а также места отдыха становятся более комфортными и экологически безопасными. Организатор премии — Фонд «Социальные проекты и программы».