ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минские кварталы победили в одном из крупнейших конкурсов архитектуры

14.11.2019 18:19 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Италии объявили победителей премии «Best for Life Design – 2019» – это один из крупнейших международных конкурсов в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна, передает Lenta.ru. Награды достались и двум жилым комплексам, которые строятся в Минске.

Как пишет The Village Беларусь, речь идет о комплексах «Зеленая гавань» и «Пирс». Оба возводит группа компаний «А-100 Девелопмент». «Зеленую гавань» отметили в категории «Малоэтажный жилой комплекс в едином архитектурном исполнении», а квартал «Пирс» – «Дизайн зоны отдыха, детской и спортивной площадки». Награды вручил всемирно известный архитектор Карим Рашид, который сам выбирал финалистов.

О премии Best for Life Design

В 2019 году в конкурсе приняли участие свыше 50 проектов из России, Казахстана и Беларуси. Премия вручается российским и зарубежным компаниям за реализацию проектов, благодаря которым жилое и рабочее пространство, а также места отдыха становятся более комфортными и экологически безопасными. Организатор премии — Фонд «Социальные проекты и программы».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Италии объявили победителей премии «Best for Life Design – 2019» – это один из крупнейших международных конкурсов в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна, передает...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Изобразить бабочку, кошку – им это нравится». Мини-центр детского фитнеса организовали в детском саду в Смолевичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика