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Минские кварталы победили в одном из крупнейших конкурсов архитектуры
Источник материала: KYKY>
В Италии объявили победителей премии «Best for Life Design – 2019» – это один из крупнейших международных конкурсов в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна,
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О премии Best for Life Design
В 2019 году в конкурсе приняли участие свыше 50 проектов из России, Казахстана и Беларуси. Премия вручается российским и зарубежным компаниям за реализацию проектов, благодаря которым жилое и рабочее пространство, а также места отдыха становятся более комфортными и экологически безопасными. Организатор премии — Фонд «Социальные проекты и программы».
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В Италии объявили победителей премии «Best for Life Design – 2019» – это один из крупнейших международных конкурсов в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна, передает...
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