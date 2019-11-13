Воруют ... по телефону: лжесотрудники банков звонят и просят данные с карточек

передает корреспондент агентства «Минск-Новости». Деталями этого и похожих дел в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» поделилась официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова,корреспондент агентства «Минск-Новости».









Как установили следователи, накануне с гражданами по телефону связывался человек, представлявшийся сотрудником банка. Беседуя с потерпевшими, так называемый специалист предлагал вымышленные банковские услуги на крайне выгодных условиях. Разумеется, такой подход привлекал некоторых клиентов.





Расторопный «банкир» узнавал у граждан данные банковской карты (номер, срок действия, СVV-код). Эти сведения мошенник использовал для получения доступа к счету. Деньги потерпевших снимались почти молниеносно и использовались для приобретения товаров в интернет-магазинах. При этом сами товары также быстро перепродавались.





— Только в Минске уже установлено пять человек, которые пострадали от противоправных действий. Однако среди них были не только минчане, — сообщила официальный представитель СК.









Уже сейчас у следствия есть основания полагать, что от мошеннической схемы пострадало намного больше граждан. Следователи просят их обратиться в правоохранительные органы либо по телефону 102.





Пока же в поле зрения следователей попал случай в Гомеле . Так, 18 сентября 57-летней женщине позвонил на мобильный телефон мужчина. Он обратился к ней по имени-отчеству, представился банковским работником. В ходе разговора выяснил, в каком банке обслуживается женщина. Затем передал трубку какой-то девушке. Дальше она стала общаться с потерпевшей.





— Девушка рассказала, что с карточки женщины были сняты деньги. Чтобы их вернуть, нужно срочно ввести данные: личный номер паспорта и реквизиты карточки. Женщина сообщила их. Затем потерпевшей на мобильный пришли два сообщения с кодами. Она назвала их девушке, — поделилась деталями происшествия Ю. Гончарова.





Вскоре потерпевшей пришло сообщение, что на ее счету осталось 17 рублей. Минутой раньше там было на 340 рублей больше.





Совершение подобных преступлений было бы невозможно, если бы граждане сами не предоставляли злоумышленникам информацию о своих банковских карточках.





Вот несколько советов, как обезопасить себя от подобных ситуаций:





Не передавайте данные о своей карте другим лицам никаким способом и ни под каким предлогом. Работники банка никогда не спрашивают у клиентов реквизиты их платежных карт, паспортные данные и одноразовые пароли, которые приходят через SMS. Запрос данных клиента возможен лишь специалистами банка, когда звонит сам клиент.

Если же вы потеряли карту, немедленно свяжитесь с банком, выпустившим ее, сообщите об утере, чтобы заблокировать доступ к банковскому счету.

Также рекомендуется подключить и использовать технологию 3D-Secure (двухфакторная аутентификация для подтверждения операции).





Стоит ли давать карточку продавцам и официантам?





— В практике следственных подразделений столицы имелся такой случай. Несколько лет назад в Минске молодой человек, который работал кассиром в магазине, во время расчета покупателей успевал сфотографировать банковскую карту. Потом он использовал ее данные, чтобы рассчитываться в интернет-магазине. Тут можно только посоветовать, чтобы при расчете в магазине (кафе и т. д.) граждане следили, чтобы карта всегда была в поле зрения. Не следует позволять кассирам уносить ее, — отметила официальный представитель СК.



