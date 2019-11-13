Белорусам выдают шенгенские визы нового образца. Как они выглядят

Виза нового образца

Виза старого дизайна

На сайте Совета ЕС отмечалось, что визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, «скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством».

Как стало известно TUT.BY, визы нового образца уже выдают в посольствах Чехии и Германии в Беларуси. Отличие только в дизайне, действует виза точно так же, как и предыдущего образца.





Кстати, большинство посольств стран Шенгена в Беларуси по-прежнему пока выдают визы со старым дизайном