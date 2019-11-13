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Порошенко нашел альтернативу минским соглашениям

14.11.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешние власти страны предложить альтернативную концепцию безопасности перед возможным выходом из минских соглашений.

Фото: Ефрем Лукацкий / AP
 Об этом он написал в Twitter.

«Когда вы заявляете о том, что вы откуда-то выйдете, например, из минских соглашений, скажите, куда вы пойдете», — подчеркнул он.

По его мнению, безопасность Украины может гарантировать лишь НАТО, так как на сегодняшний день только членство в альянсе является наиболее эффективным элементом защиты и обеспечения безопасности любого государства-члена.

Порошенко напомнил, что его партия выступает за подписание плана действий касаемо членства в НАТО. «Это и только это является механизмом защиты национальных интересов и национальной безопасности государства», — заявил политик, пишет lenta.ru
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что, если встреча в «нормандском формате» не даст результата, Киев будет рассматривать варианты вплоть до выхода из минских соглашений. Министр подчеркнул, что самоценностью для Украины являются не минские соглашения, а «выживание нации».


Один из сценариев предусматривает признание Украиной факта оккупации части территории, однако не отменяет реализацию им своих евроинтеграционных устремлений. «Условно говоря, стена, колючая проволока, но мы стартуем в сторону Европы, как Кипр это сделал», — описал Пристайко.
 
 
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Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал нынешние власти страны предложить альтернативную концепцию безопасности перед возможным выходом из минских...
 
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