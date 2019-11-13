Марзалюк рассказал об изменениях в Конституцию и своей зарплате

Причина такого отношения – отсутствие аккредитации у журналистов. Аргумент, что для съемок публичного лица в публичном месте не нужно никакой аккредитации, не убедил ни Зубаренко, ни Лебедева, и они якобы стали вызывать милицию. Избирателям предложили подождать 10 минут до разрешения ситуации.





Через 10 минут журналисты не ушли, а милиция не приехала. Команда кандидата и представители школы нашли другой выход. Избирателей пригласили в соседнее помещение, а журналистов туда не пропустили. Директор школы Зубаренко и доверенные лица Марзалюка своими телами загородили дорогу журналистам. В этот момент показался и сам Игорь Марзалюк. Он пожаловался, что нарушаются правила равенства для всех кандидатов. В чем заключаются эти правила равенства, точно неизвестно.





Дверь в помещение, куда перенесли встречу Игоря Марзалюка с избирателями, перед журналистами закрылись, их пообещали пропустить только без видеокамеры. Пришлось соглашаться на эти условия, чтобы все-таки спросить кандидата в депутаты об изменениях в Конституцию, которые он анонсировал во время предыдущих встреч.





Изменения в Конституцию

– На самом деле есть заданные опции, связанные с тем, что изменилось общество, изменился социум. Вопреки тому, что говорят на разных удивительных телеканалах, общество стало структурированное. У нас достаточно долларовых миллионеров, законных и честных, честно заработавших деньги. У нас есть свой средний класс, который не собирается никуда убегать. Он живет здесь и хочет активнее участвовать в общественно-политической жизни страны. И это прекрасно понимает человек, которого так не любят на вашем польском телеканале «Белсат».





Я только одно хочу сказать. Беларуская власть очень много сделала для того, чтобы Беларусь укрепила свой суверенитет, чтобы мы не потеряли ни одного признака суверенного государства, чтобы мы не разрушились и не упали. И она сделала все возможное, чтобы использовать и советский ресурс, и другой ресурс. Беларуская власть готова сделать еще один рывок, чтобы наша страна достойно выглядела и в Европе и в мире, и об этих вещах, которые были анонсированы и которые сейчас прорабатываются в том числе в Конституционном Суде, говорил я. Но я нигде и никогда не говорил о 17 готовых Конституциях.





О каких конкретно изменениях идет речь?

– Это все было сказано в послании главы государства: о перераспределении властных функций; о том, что за экономику больше будет отвечать парламент; что будет больший контроль в том числе над Совмином; что некоторые функции перейдут к парламенту, в том числе для контроля за премьер-министром.





Экспансия беларуской культуры

– Я мечтаю об экспансии беларуской культуры и традиции. У меня у приятеля была косуха, там было выбито «Беларусь от Прибалтики до Тихого океана». Не о территориальной экспансии велось, а о том, чтобы наши концерны, наши транснациональные будущие корпорации, наш национальный образ жизни – наши драники, наши вышиванки, наша культура, наш цивилизационный код – были известны так, как известна, к примеру, японская традиция. Я об этом мечтаю и я знаю, что мы можем это сделать.





Беларуская и американская медицина

– Если посмотрите на уровень обеспеченности медицинским оборудованием в Беларуси, а также на уровень доступности этой медицины, то вы убедитесь, что мы в нормальном состоянии. Один пример: сын Винцука Вечёрки, Франак, поехал в США, где у него случились проблемы с ногой. Была страховка на 16 тысяч долларов, ему в Америке ножку сделали, но за 95 тысяч долларов. Многие вещи медицинские, абсолютно доступные и бесплатные у нас, в других странах стоят денег.





О подлых комментариях

– Поставьте себя на минуту на место другого, на место его семьи. Возможно, тогда вы не будете писать подлых комментариев под разными удивительными «аналитическими» текстами, где смешивают с грязью нормальных людей, которые не совершали этих вещей. Помните об этом. Ведь каждое действие рождает противодействие, и как крикнешь, так и откликнется. И уж простите, если отдача вас замучает.





Зачем идти в депутаты

– Для чего идет человек в депутаты? Если у него честная душа и нормальный долг перед людьми, он обязан законотворческой деятельностью улучшить условия игры в экономике и способствовать лучшему развитию науки, культуры и образования. Вот главное задание депутата, если у него есть совесть, если он отвечает за свои поступки, если он отвечает за то, чем он занимается. Мне, еще раз повторю, не стыдно, я не от сельского округа иду.





О своей зарплате

– С 1998 года я всегда много зарабатывал. Я горжусь тем, что я вхожу в десятку самых высокооплачиваемых кандидатов. Я заработал эти деньги, не украл. Я заплатил налоги и, как вы видите, среднестатистический депутат – это где-то 40 тысяч, а у меня более 60, кажется, 63 тысячи. Я уже не помню. Я ученый-практик, и смысл в том, что, не нарушая закона о статусе депутата, не нарушая закона о государственной службе, я продолжал заниматься и практиковать государственную профессию. Я это делал, делаю и буду делать.



Об оппонентах на выборах

– Я вас призываю: придите на выборы и выберите того, кто пришел к вам, того, кто прошел все – и частный сектор, и каждый дом со своими доверенными лицами. Ведь их только часть здесь, все остальные ходят и распространяют вот эти листовки. Мне стыдно за так называемых оппонентов по одной простой причине. Эти люди даже на доску объявлений не повесили своих программ. Я видел агитационные материалы только двух человек, и то не везде.





Политические взгляды

– Мне все равно, какие у вас тут политические взгляды. Вот я – правоцентрист. Мне очень нравится консервативная идеология. Мои иконы стиля – это Людвиг Эргард и Конрад Аденауэр. Я очень люблю Рузвельта и его «Новый курс», а когда нам предлагают пещерный капитализм и говорят, что это Международный валютный фонд так хочет, когда нам предлагают какие-то вещи, которые не сделали счастливой ни одну страну, то мы на это не пойдем. Другое дело, что нам нужна новая модернизация, новая индустриализация. Все это дает основания для оптимизма, и власть это понимает лучше тех, кто её критикует.





Игорь Марзалюк родился в Краснополье на Могилевщине. Был избран депутатом Палаты представителей прошлого созыва.