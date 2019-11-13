Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику

Источник материала: СТВ

У человека очень сильный инстинкт выживания. В момент, когда мы чувствуем опасность, сразу же включается режим «беги и спасайся».

Но бывает, что панику могут вызвать абсолютно обычные вещи. Правда, надо посмотреть на них под другим углом. Такие примеры собрало издание Bored Panda. Здесь оптические иллюзии, к которым стоит присмотреться внимательнее, чтобы понять, что происходит на фото.

Но помните, что не стоит пугать себя без особой причины.

«Так испугать может отражение заката».



Фото: reddit.com

Фотограф был в шоке, когда мужчина зашевелился.



Фото: imgur.com

«Аварийное освещение в прихожей сильно испугало меня. Встречайте новый источник моих кошмаров».



Фото: reddit.com

«Эти кусочки бекона выглядят как злой клоун».



Фото: reddit.com

«Я купил жене (она профессиональный фотограф) термос в форме объектива камеры. Когда я вижу такое, то все равно вздрагиваю».



Фото: reddit.com

«Когда вы входите в свою комнату и сердце выпрыгивает из груди». А это всего лишь ремень.



Фото: reddit.com

«Кто-то разлил смузи в классе, и теперь он выглядит криминально».



Фото: reddit.com

«Сестра подумала, что кто-то находится в ее квартире. Но это была просто одежда, висящая у окна».



Фото: reddit.com



Фото: reddit.com