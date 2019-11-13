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Присмотритесь внимательно. Оптические иллюзии, которые могут вызвать настоящую панику
Источник материала: СТВ
У человека очень сильный инстинкт выживания. В момент, когда мы чувствуем опасность, сразу же включается режим «беги и спасайся».
Но бывает, что панику могут вызвать абсолютно обычные вещи. Правда, надо посмотреть на них под другим углом. Такие примеры
Но помните, что не стоит пугать себя без особой причины.
«Так испугать может отражение заката».
Фотограф был в шоке, когда мужчина зашевелился.
«Аварийное освещение в прихожей сильно испугало меня. Встречайте новый источник моих кошмаров».
«Эти кусочки бекона выглядят как злой клоун».
«Я купил жене (она профессиональный фотограф) термос в форме объектива камеры. Когда я вижу такое, то все равно вздрагиваю».
«Когда вы входите в свою комнату и сердце выпрыгивает из груди». А это всего лишь ремень.
«Кто-то разлил смузи в классе, и теперь он выглядит криминально».
«Сестра подумала, что кто-то находится в ее квартире. Но это была просто одежда, висящая у окна».
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У человека очень сильный инстинкт выживания. В момент, когда мы чувствуем опасность, сразу же включается режим «беги и спасайся».
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