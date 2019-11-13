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В Молодечно женщина хотела продать телевизор, но её обманул кибермошенник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жительница Молодечно, которая хотела продать телевизор, была обманута кибермошенником.
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Установлено, что накануне в одном из мессенджеров с женщиной связывался мужчина. Он хотел купить телевизор, который она продавала. Чтобы внести предоплату незнакомец попросил передать реквизиты банковской карты. Спустя время мужчина сообщил, что транзакция не прошла и женщине нужно перейти по ссылке на сайт банка, чтобы провести операцию через личный кабинет.
Сайт по ссылке оказался фишинговым. Мужчина завладел логином и паролем, а затем похитил со счета деньги.
Материалы проверки по данному факту переданы в Молодечненский РОСК для дачи правовой оценки. Устанавливается личность подозреваемого мужчины.
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Новости Беларуси. Жительница Молодечно, которая хотела продать телевизор, была обманута кибермошенником. По информации МВД, утром 13 ноября женщина рассказала...
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