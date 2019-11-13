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В Молодечно женщина хотела продать телевизор, но её обманул кибермошенник

14.11.2019 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жительница Молодечно, которая хотела продать телевизор, была обманута кибермошенником.  

По информации МВД, утром 13 ноября женщина рассказала правоохранителям о том, что с ее банковской карты пропало около 20 тысяч долларов и более 13,5 тысяч евро.  

Установлено, что накануне в одном из мессенджеров с женщиной связывался мужчина. Он хотел купить телевизор, который она продавала. Чтобы внести предоплату незнакомец попросил передать реквизиты банковской карты. Спустя время мужчина сообщил, что транзакция не прошла и женщине нужно перейти по ссылке на сайт банка, чтобы провести операцию через личный кабинет.  

В Молодечно женщина хотела продать телевизор, но её обманул кибермошенник
Фото: МВД  

Сайт по ссылке оказался фишинговым. Мужчина завладел логином и паролем, а затем похитил со счета деньги.  

Материалы проверки по данному факту переданы в Молодечненский РОСК для дачи правовой оценки. Устанавливается личность подозреваемого мужчины.   

В конце сентября в Гродненском районе женщина хотела продать кроватку, а в итоге с ее карточки списали все средства – здесь подробнее.   

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Новости Беларуси. Жительница Молодечно, которая хотела продать телевизор, была обманута кибермошенником.   По информации МВД, утром 13 ноября женщина рассказала...
 
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