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«Включить декрет в стаж, платить пособие до 18 лет». Что белорусы изменили бы в декретном отпуске

14.11.2019 20:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно эксперты BEROC подсчитали, что сокращение отпуска по уходу за ребенком до двух лет при сохранении существующего размера пособия могло бы увеличить ВВП страны на 2,7%. В Минтруда говорят, что этот вопрос пока не рассматривается. А FINANCE.TUT.BY предложил читателям поучаствовать в интернет-голосовании и ответить, нужно ли, по их мнению, сокращать декретный отпуск и как его стоило бы изменить.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На 14 ноября в нашем голосовании приняло участие 6490 человек (отметим, что оно не является аналитическим исследованием). Почти треть из них ответили, что сокращать декретный отпуск не нужно. Еще четверть участников опроса сочли, что не только нельзя сокращать декрет — нужно еще и повысить пособие по уходу за ребенком. Тех, кто в том или ином виде поддерживает сокращение отпуска по уходу за ребенком, оказалось 27%.

 

При этом участники голосования могли предложить и свой вариант ответа. Большинство вариантов так или иначе касались дошкольной инфраструктуры — детских садов и яслей. Вот что писали об этом наши читатели:

  • «Сначала нужно решить вопрос с развитием дошкольных учреждений, их строительством, обеспечением качественным персоналом, установить достойный уровень оплаты труда персоналу, разгрузить учреждения, которые сегодня заполнены сверх нормы, а уж затем только думать о сокращении декретного отпуска».

  • «Прежде чем сокращать декретный отпуск женщинам, необходимо нормально организовать работу детских садов и яслей — по принципу их работы при Советском Союзе, с 7.00 до 20.00 (21.00), и не нервировать родителей в 17.30 звонками/смс „забирайте вашего ребенка, в 18.00 сад закрывается“».

  • «В три года ребенка проблема в сад устроить, предлагают лишь сады, куда час добираться на общественном транспорте с пересадками. Надо сначала сады строить, а потом говорить о сокращении декретного отпуска».

  • «Сокращение декретного отпуска при условии, что есть финансовая возможность ребенку находиться в дошкольном учреждении при затратах на это у семьи, не приближающихся к зарплате мамы».

  • «Нужно убрать очереди по районам в век информационных технологий (крайне неудобно при смене места жительства в пределах одного города)».

Некоторые идеи касались выплат, которые получают мамы в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет призязано к средней зарплате по стране (35% на первого ребенка, 40% на второго и последующих). Если женщина выходит на работу более чем на полставки до того, как ребенку исполнится три года, пособие сокращается на 50%. Вот что предлагали читатели FINANCE.TUT.BY:

  • «Дотации на детей по принципу Польши — до 18 лет идет постоянное пособие на ребенка ежемесячно. Независимо от того, работают родители или нет». (Судя по всему, имеется в виду то, что с 1 июля этого года все несовершеннолетние в Польше могут получать по 130 долларов в месяц — Прим. ред.)

  • «Оставить 3 года декретный отпуск, но пособие привязать к средней заработной плате матери за последние 3 или 5 лет».

  • «Пособие нужно выплачивать согласно (пропорционально) стажу на момент ухода в отпуск либо установить какой-либо минимальный срок стажа для выплаты пособия».

  • «Надо дать право выбора срока декретного мамам. Но оставить полное пособие за трехлетний период с ежемесячной выплатой в зависимости от выбранного срока».

  • «Тем женщинам, которые выйдут на работу на полный день до достижения ребенком трех лет, ежемесячное пособие выплачивать в полном размере».

  • «Нужно пособие сокращать пропорционально декретному отпуску, чтоб была мотивация работать».

А еще два человека предложили включить отпуск по уходу за ребенком в страховой стаж. От него зависит в том числе величина будущей пенсии, а если не набрать минимальный страховой стаж (в нынешнем году — 17 лет), можно и вовсе остаться без пенсии и получать только минимальную. Под страховым стажем подразумеваются только периоды работы с уплатой страховых взносов, в него не входят отпуск по уходу за ребенком, учеба в университет, а до недавнего времени и служба в армии (но теперь ее будут включать в страховой стаж).

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FINANCE.TUT.BY предложил читателям поучаствовать в интернет-голосовании и ответить, нужно ли, по их мнению, сокращать декретный отпуск и как его стоило бы изменить.
 
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