Если заболел в праздники. Время работы медучреждений г. Солигорска.

Как известно, в предпраздничные дни время работы поликлиник сокращается на 1 час. Так как 6 ноября – предпраздничный день, то все солигорские учреждения здравоохранения будут работать на один час меньше ( с 8:00 до 18:00 ).

В сам праздник, 7 ноября, поликлиники Солигорска работать не будут. Однако с 8:00 до 15:00 в каждом медучреждении будет дежурить терапевт. В УЗ «Солигорская ЦРБ» терапевт будет находиться в доврачебном кабинете, в в поликлинике № 2 – в каб. 102, поликлинике ОАО «Беларуськалий» кабинет придется уточнить в регистратуре, а в детской поликлинике – в каб. 101.



8 ноября все медицинские учреждения работают в обычном режиме.



9 и 16 ноября режим работы медучреждений тоже останется прежним, дежурный врач примет пациентов с 8:00 до 15:00.



Не болейте!

