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Если заболел в праздники. Время работы медучреждений г. Солигорска.

14.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


26 октября 2019 13:53 1575

Если заболел в праздники. Время работы медучреждений г. Солигорска.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

Как известно, в предпраздничные дни время работы поликлиник сокращается на 1 час. Так как 6 ноября – предпраздничный день, то все солигорские учреждения здравоохранения будут работать на один час меньше (с 8:00 до 18:00).

Если заболел в праздники. Время работы медучреждений г. Солигорска.

В сам праздник, 7 ноября, поликлиники Солигорска работать  не будут. Однако с 8:00 до 15:00 в каждом медучреждении будет дежурить терапевт. В УЗ «Солигорская ЦРБ» терапевт будет находиться в доврачебном кабинете, в в поликлинике № 2 – в каб. 102, поликлинике ОАО «Беларуськалий» кабинет придется уточнить в регистратуре, а в детской поликлинике – в каб. 101.

8 ноября все медицинские учреждения работают в обычном режиме.

9 и 16 ноября режим работы медучреждений тоже останется прежним, дежурный врач примет пациентов с 8:00 до 15:00.

Не болейте! 

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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26 октября 2019 13:53 1575 Если заболел в праздники. Время работы медучреждений...
 
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