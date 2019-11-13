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Если заболел в праздники. Время работы медучреждений г. Солигорска.
14.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
26 октября 2019 13:53 1575
Если заболел в праздники. Время работы медучреждений г. Солигорска.
Как известно, в предпраздничные дни время работы поликлиник сокращается на 1 час. Так как 6 ноября – предпраздничный день, то все солигорские учреждения здравоохранения будут работать на один час меньше (с 8:00 до 18:00).
В сам праздник, 7 ноября, поликлиники Солигорска работать не будут. Однако с 8:00 до 15:00 в каждом медучреждении будет дежурить терапевт. В УЗ «Солигорская ЦРБ» терапевт будет находиться в доврачебном кабинете, в в поликлинике № 2 – в каб. 102, поликлинике ОАО «Беларуськалий» кабинет придется уточнить в регистратуре, а в детской поликлинике – в каб. 101.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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26 октября 2019 13:53 1575 Если заболел в праздники. Время работы медучреждений...
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