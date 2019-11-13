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В Слуцке безработных бесплатно обучат новым профессиям
14.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Безработица остаётся одной из актуальных проблем региона. Управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формирует группы для обучения безработных граждан по профессиям.
Обучение по направлениям будет проведено на базе «Слуцкого государственного колледжа» за счет средств управления по труду, занятости и социальной защите. Кроме этого, обучающимся будет выплачиваться стипендия, при необходимости на время учёбы предоставят жильё. Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.
Кроме этого формируются группы для обучения по профессиям: оператор котельной, водитель погрузчика, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по КИПиА, официант, буфетчик, швея и другие.
Желающие могу обращаться по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 134, каб. № 5, телефон 8(01795)2-84-25 (Отдел занятости населения).
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Безработица остаётся одной из актуальных проблем региона. Управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формирует группы для обучения...
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