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В Слуцке безработных бесплатно обучат новым профессиям

14.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке безработных бесплатно обучат новым профессиям

Безработица остаётся одной из актуальных проблем региона. Управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формирует группы для обучения безработных граждан по профессиям.

Обучение по направлениям будет проведено на базе «Слуцкого государственного колледжа» за счет средств управления по труду, занятости и социальной защите. Кроме этого, обучающимся будет выплачиваться стипендия, при необходимости на время учёбы предоставят жильё. Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

  • «Продавец» с 25.11.2019 года, (срок обучения – 2 месяца)
  • «Мастер по маникюру» с 20.11.2019 года, (срок обучения – 1,5 месяца)
  • «Повар» с 22.11.2019 года (срок обучения – 3 месяца)
  • «Электрогазосварщик» с 25.11.2019 года, (срок обучения – 5 месяцев)

Кроме этого формируются группы для обучения по профессиям: оператор котельной, водитель погрузчика, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по КИПиА, официант, буфетчик, швея и другие.

Желающие могу обращаться по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 134, каб. № 5, телефон 8(01795)2-84-25 (Отдел занятости населения).

Свежие вакансии регулярно публикуются в разделе объявлений «Трудоустройство» на сайте Slutsk-Gorod.by

 
 
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Безработица остаётся одной из актуальных проблем региона. Управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формирует группы для обучения...
 
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