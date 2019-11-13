В Слуцке безработных бесплатно обучат новым профессиям

Источник материала: Слуцк Город





Безработица остаётся одной из актуальных проблем региона. Управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формирует группы для обучения безработных граждан по профессиям.

Обучение по направлениям будет проведено на базе «Слуцкого государственного колледжа» за счет средств управления по труду, занятости и социальной защите. Кроме этого, обучающимся будет выплачиваться стипендия, при необходимости на время учёбы предоставят жильё. Об этом сообщается на сайте Слуцкого райисполкома.

«Продавец» с 25.11.2019 года, (срок обучения – 2 месяца)

«Мастер по маникюру» с 20.11.2019 года, (срок обучения – 1,5 месяца)

«Повар» с 22.11.2019 года (срок обучения – 3 месяца)

«Электрогазосварщик» с 25.11.2019 года, (срок обучения – 5 месяцев)

Кроме этого формируются группы для обучения по профессиям: оператор котельной, водитель погрузчика, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по КИПиА, официант, буфетчик, швея и другие.

Желающие могу обращаться по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 134, каб. № 5, телефон 8(01795)2-84-25 (Отдел занятости населения).