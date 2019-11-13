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Жительница Витебска познакомилась с мужчиной в интернете и потеряла 37 тысяч рублей

14.11.2019 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жительница Витебска познакомилась с мужчиной в интернете и лишилась крупной суммы денег.  

По информации МВД, 48-летняя женщина сообщила, что стала жертвой мошенников. Она рассказала, что познакомилась на сайте с мужчиной, который представился беженцем из России и жил на Гавайях. Собеседник рассказал, что сейчас работает в афганской авиации, но планирует уволиться из-за проблем с зарплатой.  

Спустя пару дней мужчина предложил белоруске не только встретиться, но и то, чтобы он перебрался к ней жить. Но перед приездом нужно вывезти из страны сбережения – 150 тысяч долларов и пять бриллиантов.  

Помочь в этом, по словам мужчины, должна логистическая фирма, представители которой связались с женщиной и попросили перевести на счет 2,5 тысячи долларов для подстраховки.  

Спустя время после первого перевода последовали дополнительные запросы под разными надуманными предлогами.  

За несколько дней женщина перевела на счет более 37 тысяч белорусских рублей и поняла, что ее обманули.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».  

«В Viber скинула срочное сообщение о том, что ребенок нуждается в лечении». Как не попасться на уловки интернет-мошенников (читать далее).    

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Жительница Витебска познакомилась с мужчиной в интернете и лишилась крупной суммы денег.   По информации МВД, 48-летняя женщина сообщила, что...
 
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