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Александр Лукашенко: Мы надёжно защищаем интересы нашего общего Отечества, как своего, так и нашего главного союзника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Судьбу общей белорусско-российской границы и союзного Договора о пограничном сотрудничестве 14 ноября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства принял с докладами госсекретаря Совета безопасности и руководителя пограничного комитета.
Время ревизии и актуализации соглашения, которое действует уже почти четверть века. И если между силовиками в союзных взаимоотношениях все гладко, то на правительственном уровне появляется вопросы и даже упреки.
Так кинематографично россияне еще в «ельциновской России» изобразили крушение границ между братьями и соседями.
С 1995 года действует договор между нашими странами о совместных усилиях в охране госграницы. Раз в пять лет его продлевают. Теперь время ревизии важного документа. Поэтому процесс на личном контроле главы государства. Сегодня актуальность документа и предполагаемые изменения обсудили во Дворце Независимости.
Общая граница Беларуси с Россией – почти 1300 километров, с Евросоюзом – почти такая же протяженность, немногим менее – с Украиной. И вот по всей этой линии «зеленые фуражки» обеспечивают безопасность не только своей страны, но и Союзного государства.
Большинство мероприятий проводят совместными силами. А честность и профессионализм наших пограничников не раз отмечали российские коллеги. Ну как иначе, наш Президент сам охранял последние метры страны, а его старший сын служил в самом боевом подразделении ГПК – ОСАМе.
Зачастую мы присматриваем, что называется, за тылом. Главный поток незаконных мигрантов в Беларусь попадает именно со стороны Смоленска и Брянска. За три года перекрыто шесть каналов незаконной миграции. Большинство организаторов – россияне.
Наркотическую заразу тоже либо доставляют российским адресатам по территории нашей страны, либо в наркотрафике замешаны россияне. Только факты: за это год задержано полтонны наркотиков, которые из Европы пытались ввезти пять граждан России. А в Хатежино под Минском подданные соседнего государства вообще устроили нарколабораторию.
В общем, не наши соотечественники создают проблемы, но решают их именно наши правоохранители. Но это не мешает критиковать белорусов в нахлебничестве, то есть, образно говоря, в окопах вместе, а махорка – врозь.
Буквально вчера (13 ноября – прим. ред.) на аэродром под Барановичами приземлилось звено новых истребителей. На следующей неделе ожидаем еще одну пару. «Сушки», которые будут охранять союзное небо, куплены за наш счет. Да разве только это.
А как можно калькулировать обеспечение безопасности России в направлении главной потенциальной угрозы? Фланги – Балтика и Юг – уже в сфере влияния Североатлантического альянса. А чего стоит внешнеполитическая поддержка Беларуси? Бесценна.
Александр Лукашенко:
Поэтому надо все эти вопросы сводить на уровне правительства и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают, и это стоит денег.
Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку.
Пограничные ведомства тоже финансируются из союзного бюджета на паритетных условиях. Например, средства из карманов белорусских налогоплательщиков пошли на модернизацию пункта пропуска «Веселовка». Это тот, что у монумента «Три сестры».
Интегрированная система охраны границы обеспечивает безопасность не только Беларуси. Рукой подать до российской границы.
Евгений Гомон, начальник управления охраны государственной границы Гомельской пограничной группы:
Данное техническое оснащение в совокупности с профессионализмом личного состава позволяет обеспечить надежную охрану границы на порученном участке.
Отсюда начинается наша родина и пространство Союзного государства. А вот проблемы начались после сумбурных решений российской стороны о нововведениях пограничного контроля. Например, иностранцам российская сторона визы выдает, а проезд через Беларусь блокирует.
А ведь с высоких трибун союзных саммитов звучат предложения о создании единого туристического пространства. Получается, иностранным туристам, оценившим белорусский Мир, чтобы сфотографироваться на фоне Кремля, нужно ехать в Россию либо через Украину, либо Латвию.
Андрей Щиров, начальник отделения пограничного контроля «Веселовка»:
Еще абсурднее ситуация выглядит с контролем грузов. Это «Варшавский мост» – дверь на Восток и окно в Европу. Здесь наши пограничники и таможенники тщательно досматривают грузы, пломбируют их, а всю информацию передают до пункта назначения.
Белорусский процесс заслужил высоких оценок коллег в ЕАС. Но в Союзном государстве фуры еще раз досматривают на границе между Беларусью и Россией. Досматривают неторопливо. У российских пограничников нет такой инфраструктуры, как у нас.
Людас Гадляускас, дальнобойщик (Литва):
Асан Муканбеталиев, дальнобойщик (Кыргызстан):
Такой вот несоюзнический шаг – тормозить не только большегрузы – наносит удар по имиджу Беларуси. От Балтийского до Черного морей у нас добротные и безопасные дороги, развитая инфраструктура и один из лучших показателей в СНГ по оперативности оформления грузов. Так какую же пользу действительно приносит нам такой договор?
Александр Лукашенко:
Евгений Пустовой, корреспондент:
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Александр Лукашенко: Мы надёжно защищаем интересы нашего общего Отечества, как своего, так и нашего главного союзника
Новости Беларуси. Судьбу общей белорусско-российской границы и союзного Договора о пограничном сотрудничестве 14 ноября обсуждали во Дворце Независимости,...
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