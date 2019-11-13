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Женщина-Овен – спокойная и может первой предложить вступить в отношения. Знаки Зодиака под микроскопом

14.11.2019 20:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Если вы думаете, что Овен это тот же баран, то вы не обязательно правы. Но и не обязательно неправы. Одно можно сказать точно: упрямства или настойчивости, зависит с какой стороны смотреть, им не занимать. 

Общая характеристика 

Представительницы первого знака Зодиака во всём любят быть первыми, в этом качестве они могут посостязаться с Львами. Только если Львы скорее похожи на дворян, которые считают, что они достойны самого лучшего по праву своего рождения, то Овны больше похожи на разбогатевших крестьян, которые обладают определённой жёсткостью и деловой хваткой. 

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Среди женщин-Овнов встречаются две крайности. Первые никогда и ни за что не признаются, что были в чём-то неправы. Ведь всё зависит от точки зрения. Вторые – извиняются за каждую мелочь. Устала и села на твой стул – прости, задела плечом во время ходьбы – прости, дышит воздухом в кабинете – простите, что я дышу вашим воздухом. 

Представительницы первого знака Зодиака очень честные. Иногда пытаются смягчить правду, но если попросить быть искренними, то выскажут всё, что думают. Так что являются отличными советчиками по выбору платья для своих подруг. 

Работоспособность 

Женщины-Овны – ответственные работницы, которые опаздывают только в исключительных случаях. Терпеливы к начальству и коллегам. Хотя иногда могут проявлять определённую апатию, с работой справляются хорошо, за что любимы руководством. Ещё одна черта – не умеют быстро уходить домой. Пять раз попрощаются, задержатся на полчаса или час, и только после этого убегут по своим делам. Овны-начальницы стараются доносить свои идеи до подчинённых мягко, опасаясь задеть их чувства. С другой стороны, если подчинённые Овна пытаются сесть на шею, им немедленно будет доступно объяснено, почему так делать нельзя. 

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Любовь 

Девушка-Овен из тех, кто не смущается первой подойти к юноше и предложить встречаться. Она поддерживает равенство в отношениях, поэтому супруг тоже должен помогать по хозяйству и в воспитании детей, а не только поддерживать финансово. Женщины-Овны нередко выходят замуж лишь раз, поскольку считают, что нашли того самого. Самое глупое, что можно сделать в присутствии счастливой представительницы первого знака Зодиака – это начать критиковать её избранника. Даже если она это и спустит, лучшими подругами вам уже не быть. В отношениях Женщина-Овен спокойна, обычно не предъявляет каких-то огромных требований. Уважает желания второй половины, не бросает в бедности и болезни. 

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Здоровье 

Представительницы первого знака Зодиака не входят в топ долгожителей знаков Зодиака, но на здоровье обычно не жалуются. Не хотят болеть, лёжа в постели. В отличие от Близнецов, которые любят, чтобы за ними поухаживали, Овны предпочитают мужественно переносить болезнь, не подавая виду. С другой стороны, регулярно ходят к врачам, чтобы не пускать здоровье на самотёк и не сталкиваться потом с сюрпризом организма и необходимостью госпитализации. У Овнов нередко может болеть голова. 

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Если вы думаете, что Овен это тот же баран, то вы не обязательно правы. Но и не обязательно неправы. Одно можно сказать точно: упрямства или настойчивости, зависит с...
 
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