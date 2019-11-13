Источник материала: Новости Волковыска

Однако ГАИ данную информацию не подтвердило. Геннадий Хомич, председатель Слонимского райисполкома, подал заявление в суд по защите чести, достоинства и деловой репутации на блогера и СМИ перепечатавшие не проверенные сведения. Хомич назвал сумму возмещения 10 тысяч белорусских рублей.

12 ноября в Минском городском суде состоялось заседание. Интересы истца и ответчика представляли адвокаты, сами участники конфликта не посчитали нужным свое присутствие. По решению судебного заедания было принято решение о компенсации морального вреда Хомичу, правда сумма несколько уменьшилась. Таким образом 3000 рублей и судебные издержки должен возместить NEXTA. Также его обязали разместить в своем Telegram-канале судебное решение. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней.