Источник материала: Новости Волковыска

12 ноября в Австрии после встречи с президентом Ван дер Белленом, состоялась пресс-конференция с журналистами. Пресса не упустила возможность задать вопрос о возможной отмене смертной казни.

Президент Беларуси ответил, что этот вопрос был решен референдумом, с тех пор мнение людей не изменилось. Лукашенко рассказал, что этот вопрос держится на контроле и в стране часто проводятся социологические опросы по поводу отмены смертной казни. Так стоит ли выносить сейчас это вопрос на обсуждение, зная, что ответ будет отрицательный?

Как отметил президент, Евросоюз уже требует отмены смертной казни от официального Минска.



В тоже время лидер Беларуси отметил, что наличие смертной казни в таких странах, как США и Китай никак не влияет на отношение Евросоюза к этим странам.

Лукашенко рассказал, что у Минска ранее была договоренность с Брюсселем о создании «дорожной карты» по работе с белорусским обществом на эту серьезную тему. И добавил, что Беларусь от своих планов не отказывается. Но спешка в данном вопросе не уместна.