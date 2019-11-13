ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Мядельщине выявлено уникальное курганное захоронение

14.11.2019 21:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Курганное захоронение найдено в деревне Навры в Мядельском районе.

Такую информацию на презентации результатов археологических исследований 2019 года "Археологическое лето с музеем" в Национальном историческом музее озвучила научный сотрудник учреждения, руководитель раскопок в Наврах Виктория Тарасевич, передает корреспондент БЕЛТА.

За время работы археологическая команда провела в деревне Навры двое раскопок. "За полевой сезон исследована площадь размером в 148 кв.м, в результате чего найдено 4 кг костей и 2 кг керамики, - рассказала Виктория Тарасевич. - Установлено, что это курганное захоронение является в Беларуси уникальным памятником, потому как оно совершенно другого типа в отличие от найденных ранее захоронений".


Научный сотрудник музея также отметила, что проведенная работа значительно расширяет представление исследователей на похоронную обрядность. "До этого научное общество не интересовалось, что находится в межкурганном пространстве. Теперь ставится вопрос, что это нужно исследовать", - добавила она.


Белорусский Государственный Музей Народной Архитектуры и Быта


В этом полевом сезоне Национальный исторический музей совместно с Международным государственным экологическим институтом имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета, Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта, а также Центром регионального развития "Браслав" проводили масштабные археологические исследования в Мядельском и Молодечненском районах Минской области, в Браславском районе Витебской обла
сти и Щучинском районе Гродненской области.


Археологические экспедиции Национального исторического музея стали возможны благодаря тесному сотрудничеству государственных учреждений и негосударственных организаций, материальной поддержке многочисленных спонсоров и участия сотен добровольцев. Во время презентации почетные грамоты и сертификаты вручены всем спонсорам и волонтерам экспедиций. Участники мероприятия смогли ознакомиться и с фотовыставкой "Наука с лопатой и улыбкой на лице".
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курганное захоронение найдено в деревне Навры в Мядельском районе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жительница Витебска познакомилась с мужчиной в интернете и потеряла 37 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика