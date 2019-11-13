Врачи отмечают в Беларуси рост пациентов с сахарным диабетом в 3 раза.

Виктора Валуевича, пишет interfax.by С каждым годом увеличивается число больных сахарным диабетом в Беларуси, сообщает Минздрав со ссылкой на главного внештатного эндокринолога ведомствапишет





"Динамика увеличения количества пациентов с сахарным диабетом в течение последних 5 лет составляет 5-8% в год. А за последние 20 лет рост пациентов с сахарным диабетом увеличился в 3 раза", - говорится в сообщении.













Согласно официальной статистике, в Беларуси на 1 января 2019 года на диспансерном учете находилось 335 898 пациентов с сахарным диабетом, в том числе с сахарным диабетом 1-го типа – 17 840 человек, включая 2 282 детей, сахарным диабетом 2-го типа – 314 976 человек, гестационным сахарным диабетом – 434 человека, другими специфическими типами диабета - 2 648 человек. В общей структуре распространенности сахарного диабета сахарный диабет 2-го типа в Республике Беларусь занимает 94%.





За последние 20 лет отмечается врачи отмечают рост пациентов с сахарным диабетом в 3 раза. Учитывая значительный рост пациентов с сахарным диабетом 2 типа, наблюдение до назначения им инсулинотерапии в настоящее время осуществляется участковыми врачами-терапевтами и врачами общей практики, а не эндокринологами, как это было раньше.









Пациенты с сахарным диабетом обеспечиваются государством средствами введения инсулина и самоконтроля уровня глюкозы в крови (тест-полоски, глюкометры). В Беларуси генно-инженерные инсулины отечественного производства обеспечивают потребность пациентов на 88,6%.





В Беларуси активно внедряется метод помповой инсулинотерапии для детей с сахарным диабетом, пациентов с сахарным диабетом 1 типа трудоспособного возраста, а также беременных с сахарным диабетом 1 типа. В 2018 году число пациентов на помповой инсулинотерапии увеличилось на 43,5% и составляет 165 человек.





Согласно данным Международной диабетической федерации в мире насчитывается более 425 млн. пациентов с сахарным диабетом, подавляющее большинство которых имеет 2 тип. В настоящее время сахарный диабет занимает одно из ведущих мест в мировых программах здравоохранения, где особое внимание уделяется доступности жизненно важных лекарственных средств, профилактике ожирения и нарушений углеводного обмена. Сегодня каждый второй человек, живущий с сахарным диабетом 2 типа, не знает, что у него есть данное заболевание. Поэтому актуальным направлением диабетологии является активное выявление факторов риска развития сахарного диабета 2 типа.





"Семья играет ключевую роль в профилактике сахарного диабета 2 типа путем влияния на модифицируемые факторы риска развития заболевания", - отмечают в Минздраве.









Постоянное обучение пациентов и членов их семей направлено на уменьшение отрицательного эмоционального воздействия болезни и улучшение качества жизни. Именно поэтому в 2019 году, также как и в предыдущем 2018 году, по инициативе Международной диабетической федерации тема Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, - "Семья и диабет".







