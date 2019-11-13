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Анну Толчикову удалили с избирательного участка. Она фиксировала завышенную явку
Источник материала: Партизан
Наблюдательницу от движения "За свободу" Анну Толчикову удалили с избирательного участка №589 (округ №107 в Минске).
Анна Толчикова / svaboda.org
Девушка два дня фиксировала, что в протоколах избирательной комиссии отмечают завышенную явку по сравнению с фактической. Когда же Толчикова включила диктофон, ее вытолкали из участка, пишет
В акте, который составила комиссия, написано: "Находясь на избирательном участке, вела запись на диктофон, кроме того грозила членам избирательной комиссии тюремным заключением". Участковый избирком решил, что Толчикова "мешала работе комиссии, создавала напряженную обстановку, неоднократно называла членов комиссии преступниками".
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Наблюдательницу от движения "За свободу" Анну Толчикову удалили с избирательного участка №589 (округ №107 в Минске).
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