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Кондолизе Райс — 65

14.11.2019 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, одна из самых видных фигур современной американской политики, 14 ноября празднует юбилей — ей исполняется 65 лет.


Президент США Джордж Буш — младший и госсекретарь Кондолиза Райс на Южной лужайке Белого дома, 2006 год, Manuel Balce Ceneta/AP


Райс, будучи специалистом по СССР и России, пользовалась огромным уважением в Москве. Пиком ее карьеры стала работа в администрации Джорджа Буша — младшего — она заняла пост советника президента по нацбезопасности в 2000 году и стала частью так называемой неоконсервативной группы в администрации.

На посту госсекретаря, который политик заняла уже во второй срок администрации Буша (2005 — 2009 гг.), она активно продвигала повестку по включению Украины и Грузии в НАТО. При этом она также считала важным сохранять хорошие отношения с Россией. По мнению Райс, Москва и Вашингтон могут успешно сотрудничать в борьбе против общих угроз. Во время работы в администрации Белого дома у Райс сложились прочные, в том числе и неформальные, отношения с действующим на тот момент главой российского Минобороны Сергеем Ивановым.


При этом карьера выдающегося дипломата могла сложиться совсем иначе — в детстве и юности она занималась музыкой. А ее имя означает «сon dolcezza» — итальянский музыкальный термин, который переводится просто: «с нежностью».

«Россия спасла меня от музыкальной карьеры», — говорила Райс.
 
 
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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, одна из самых видных фигур современной американской политики, 14 ноября празднует юбилей — ей исполняется 65 лет.
 
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