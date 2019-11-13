Торговали - веселились, подсчитали… Зачем Лукашенко вновь начал выяснять отношения с Россией?

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси опять велел провести полный коммерческий расчет взаимоотношений с Россией и доказать, что Беларусь вовсе не избалованная содержанка у богатого «папика». Вышло весело.

Сегодня даже сложно сказать, сколько раз президент Беларуси велел сделать подобный расчет и довести его до сведения не только руководства России и белорусских граждан, но и до ушей всех россиян, чтобы они тоже знали… Пальцев обеих рук, наверное, уже не хватит, чтобы сосчитать, сколько раз давались подобные распоряжения. И это правильно, давно пора расставить все точки над i. Но то ли белорусские чиновники вконец обнаглели, что постоянно игнорируют распоряжения главы государства, то ли подсчет уже давно сделан, но он явно не в пользу Беларуси, раз до сих пор не получил широкой огласки.

Поводом для очередного предъявления претензий стала необходимость продления договора о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства, который истекает уже в ноябре. В принципе, это хороший повод, чтобы проанализировать то, как исполнялся договор последние годы, выявить все его недочеты и подкорректировать. Но обсуждать необходимость продления договора? Это даже как-то некорректно по отношении к нашему главному стратегическому партнеру. Тем более, что речь идет не об охране российских границ, как это настойчиво вбивалось в голову электората, а границ Союзного государства. А дальше пошло, поехало…

Сначала глава государства заявил, что «пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах». «А судьи кто?» - захотелось спросить. В чем эта эффективность вообще измеряется?

Потом пошли претензии по поводу того, что не всех граждан из третьих стран свободно пропускают через белорусско-российскую границу, и что там же часто скапливаются очереди из грузового автотранспорта, который на белорусской границе досмотрели и непонятно зачем еще на российской досматривают. "Зачем? Лишние взятки? Мы же знаем, как они работают, я президента России информировал об этом", - заявил Александр Лукашенко, будто на белорусской границе никогда не выявляли целые преступные организации из таможенников и пограничников, будто Россия неоднократно не тыкала нас носом в организованный у нас ложный транзит.

И уж совсем непонятно стало, когда президент вопрос продления договора о совместной охране внешних границ Союзного государства (не России, напоминаем в очередной раз), который понятно, что будет продлен - тут даже вариантов нет – вдруг перевел в непонятную экономическую плоскость, сопровождая словами в адрес правительства России «не надо вякать!».

По словам Александра Лукашенко, при взаимодействии между пограничными ведомствами России и Беларуси никаких вопросов не возникает (а что тогда обсуждать, если взаимодействие налажено), но, когда взаимодействие выходит на правительственный уровень, вдруг появляется куча вопросов.

"Как результат, нас постоянно упрекают: "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники", - возмутился президент.

Глава государства напомнил, что сейчас Беларусь и Россия ведут переговоры по углублению интеграции. "Поэтому надо все эти вопросы сводить на уровне правительства и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают, - велел Александр Лукашенко.

В общем, на уровне правительства будет вестись очередной подсчет того, кто кому и сколько помогает, нахлебники белорусы или все же полноправные партнеры.

«Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку (а разве сейчас договор о совместной охране внешних границ не действует, откуда одиночество? – прим ред.). Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждаться на переговорах с руководством Российским Федерации, в данном случае с пограничным ведомством», - заявил президент.

Пограничное ведомство – это, конечно, далеко не руководство России, но намек дан довольно прозрачный. Беларусь хочет опять поторговаться, особенно, когда на повестке дня еще стоят вопросы по нефти и газу. И тут, для успешной торговли, в ход пойдут все средства, в том числе и договор о совместных усилиях по охране внешних границ Союзного государства, и новый подсчет стоимости наших услуг. И ничего, что граница Союзного государства, а счет предъявим России – стерпят. Жаль только, что простые россияне и белорусы опять не увидят очередного экономического расчета наших недооцененных услуг. Им же лучше будет, если так и не узнают.