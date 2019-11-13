|
В Барановичах столкнулись МАЗ и легковушка
14.11.2019 21:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла днем 14 ноября на перекресте улиц Кирова и Трудовая.
Место ДТП. Фото: Александр КОРОБ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 14 ноября на перекресте улиц Кирова и Трудовая. Место ДТП. Фото: Александр КОРОБ Ждите загрузки ссылки для показа изображений! По словам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)