Как брестский шляхтич Мартин Матушевич хотел разбогатеть и что из этого получилось

Источник материала: Виртуальный Брест

Эту статью мы приурочили к 305-летию известного уроженца Брестчины – государственного деятеля ВКЛ, генерального секретаря Радомской конфедерации, кастеляна берестейского, писателя и переводчика XVIII века Мартина Матушевича.

Тысячелетняя история Бреста подарила немало известных личностей. К их числу можно отнести и Матушевича.



К успеху – через интриги



Родился он 11 ноября 1714 года в селе Ельня (Еленский Бор), сейчас - деревня Радость Каменецкого района, в небогатом шляхетском роде герба «Лебедь». Однако это не помешало ему добиться высот в карьере. Образование получал в приходской школе Каменца, в иезуитских коллегиях Бреста, Дрогичина, Варшавы. Был писарем в Бресте, затем брест-литовским подстольником.



Прослужив в этой должности более десяти лет, Матушевич становится стольником, а с 1765 года занимает должность земского судьи в Бресте. Через два года его избрали послом Сейма Речи Посполитой. В это время был ещё генеральным секретарём Радомской конфедерации и участником Сейма Репнина. С 1768 года кастелян берестейский пробыл им до конца своих дней.



Человек он был очень предприимчивый, суровый, чтобы завладеть успехом, шёл на интриги и обман. Возможно, это из-за того, что воспитывался и получал образование он в строгости, которая не только формировала в нём стойкость к жизни, но и научила хорошо разбираться в психологии людей.



Украденные подсвечники



Матушевич знал, что силу имеет слово, разбираясь в тонкостях внутреннего мира людей, понимал, как добиться своей цели. Например, он много писал о своих покровителях, и делал это мастерски. Было их у него немало. Служил у магната, государственного деятеля Яна Фредерика Сапеги. В 1733-1736 годах присоединился к конфедерации в защиту Станислава Лещинского. Разорвав отношения с Сапегами, переметнулся на сторону Чарторыйских. Когда они перешли в оппозицию к королевской власти, он примыкает к политическому лагерю Радзивиллов. В это же время начинает судиться с Чарторыйскими. Причина заключалась в том, что они стали распространять слухи о его недворянском происхождении.



Нужно отметить, что история разбирательства весьма любопытна. Однажды у Матушевича из дома кто-то украл два серебряных подсвечника. Заподозрил он в этом бедного шляхтича Юзефа Витоновского. Не будучи уверенным в своей правоте, приказал всыпать ему двести розг и гнать со двора. Тот, в свою очередь, пообещал отомстить за такое унижение и начал распускать слухи, что Мартин никакой не шляхтич. Якобы дед его – простой крестьянин, а крепостная Витоновского Анна Гинчукова – это его родная тётя.



Слухи подхватили Чарторыйские, чтобы отомстить за двуличность Матушевичу. Но что особенно интересно, для этого они выкупили у Витоновского его крепостную. Стали её возить по городам, доказывая всем, что они говорят правду. Ложные сведения отправили в газету, вскоре новость дошла до невесты Матушевича и чуть было не сорвала свадьбу. Чтобы оправдать себя, он стал просить помощи у Радзивиллов.В результате судебное дело Матушевича стало занимать центральное место в политической борьбе между Радзивиллами и Чарторыйскими.



Сам же он добился через суд, что его лжететю обвинили в клевете и потребовал её выдачи, а также, чтобы били Гинчукову в Бресте у позорного столба. Но Чарторыйские сделали всё возможное, чтобы женщина не доехала до города. Хотя Матушевич себя оправдал, но брошенная клевета всю жизнь следовала за ним.



Панегирик упадку



Получал ли Матушевич от своей двуличности удовольствие, сказать сложно. Возможно, это была необходимая мера защиты для того времени, чтобы выбраться из безденежья и сделать карьеру.



Но вот что интересно, в своих произведениях он не только восхвалял, но и противоречил своим действиям. Если взять во внимание его панегиристские мемуары, то в них он во всей красе раскрывал политическое, моральное и умственное разложение Речи Посполитой в первой половине XVIII столетия. Писал о тайнах частной жизни шляхты, продажности судей, пьянстве и разврате. Однако делал это так отстраненно и спокойно, словно и не стремился кого-либо обидеть. Талант его был не только литературным, но и в умении подстроиться под кого-то, чтобы не навредить ни себе, ни другим.



Матушевич стремился к богатству, славе и почестям, но после себя оставил не это. Наследием брестского кастеляна стали его произведения, которые вызывают немалый интерес и у современного читателя.