Чем интересна промышленная архитектура Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Определяющими в становлении промышленной архитектуры приграничных районов Беларуси можно считать 1950-80 годы.





СССР направлял дополнительные средства на промышленное строительство в западных городах. Здесь были построены первые промышленные узлы: восточный в Бресте и северный в Гродно.



Три зоны



В Бресте он стал хрестоматийным примером территориального объекта промышленной советской архитектуры не только в БССР, но и в СССР.



Генплан промышленного узла в Бресте разработали в институте «Белпромпроект». Включал он три зоны. Первая – южная с предприятиями электротехнической промышленности (электромеханический завод, 1963-72 гг., арх. И. Бовт, Л. Афанасьева, М. Буйлова; электроламповый завод, 1963-70 гг., арх. И.Бовт, С. Корчик, Л. Сагалов). Вторая – северная с предприятиями лёгкой промышленности (ковровый комбинат, 1961-65 гг., арх. И. Бовт, Н. Шпигельман, Л. Мицкевич; чулочный комбинат, 1965-67 гг., арх. И. Бовт, Л. Китаева, Ж.Сахарова). Третья – центральная с хозяйственным комплексом (объекты энергетического, складского и инженерного обеспечения).



Впервые в республике



Наиболее интересны здания коврового и чулочного комбинатов, электромеханического и электролампового заводов. В их решении использован ряд технических и архитектурных нововведений.







Первое – в многоэтажных и одноэтажных зданиях использованы унифицированные типовые секции и конструкции, впервые в республике – перекрытия из сборных, предварительно напряженных железобетонных ферм. Несущие и ограждающие конструкции сборные.



Второе – увеличенная сетка колонн, отсутствие капитальных перегородок дают возможность легко менять внутреннюю планировку и размещать оборудование. Чтобы предупредить перегрев цехов в летний период, покрытие кровли орошается. Технический шум поглощает перфорированная подвесная панель из тонких алюминиевых листов.



Третье – трёхэтажное здание коврового комбината имеет форму вытянутого прямоугольника. Протяжённый объём главного фасада ритмично расчленён выступающими вертикалями лестничных клеток. В архитектуре здания использован приём горизонтального чередования ленточных поясов остекления и глухих панелей. Торцы лестничных клеток декорированы накладными металлическими рельефами. Внутреннее пространство цехов разделяется стеклянными перегородками. Гладкие стены, подвесной потолок, цветные бесшовные полы создают выразительный интерьер.



Рядом с ковровым построен чулочный комбинат. Здание имеет аналогичное объёмно-пространственное решение. Главные производственные помещения электромеханического и электролампового заводов сблокированы в одно здание. Административно-бытовые, инженерные корпуса, столовые, конференц-залы вынесены на одну из центральных магистралей города – Московскую.



Промышленный «концентрат»



Брестский промышленный узел – один из первых промышленных комплексов в СССР, где использовано территориальное объединение нескольких предприятий при максимальном кооперировании их основных и вспомогательных служб, инженерных и электрических объектов. Такая застройка обеспечивала значительный экономический эффект, возможности для улучшения условий труда, успешного решения градостроительных и композиционных задач.







В 70-е – 80-е годы предприятия промышленного узла занимали ведущее положение в промышленном потенциале города. Электромеханический завод занимал лидирующее положение в СССР по производству компьютерной техники. Электроламповый завод выпускал 50 модификаций ламп, экспортируя их больше чем в 40 стран мира. Около 40 процентов стоимости товарной продукции легкой промышленности давал ковровый комбинат. Чулочный комбинат ежегодно выпускал 50 миллионов пар изделий 40 наименований.