Брестчанка претендует на титул «Самое красивое лицо мира»

Источник материала: Виртуальный Брест

В эти дни в городе Пампанга, который находится на крупнейшем острове Филиппинского архипелага Лусоне, проходит финал международного конкурса «Face of Beauty International – 2019». Нашу страну представляет на нем 23-летняя брестчанка Вероника Тарасевич, которая в мае завоевала титул «Самое красивое лицо Беларуси» .





Вероника окончила среднюю школу № 30 имени Дмитрия Гвишиани и сейчас учится в Академии искусств на театральном факультете. Раньше девушка никогда не принимала участие в конкурсах красоты. Поэтому, оказавшись в финале «Face of Beauty International », где собрались сорок красавиц со всех уголков мира, очень переживает, чтобы достойно представить здесь Беларусь.

– Честно говоря, только попав сюда, я поняла, насколько это серьезное мероприятие и насколько большая у меня сейчас ответственность, – признается Zarya.by Вероника. – Этот конкурс красоты не вполне стандартный, ведь в качестве приза его победительница получит реальную возможность помогать людям и продвигать свою инициативу.

У финалисток «Face of Beauty International » главная задача – не просто красиво показать себя на подиуме, но и суметь защитить свой стратегический план перед спонсорами и членами жюри. В этом году красавицам предлагается поразмышлять на тему, как можно, имея 25 тысяч долларов, изменить положение людей на Филиппинах.





Разумеется, в программу «Face of Beauty International» включены и традиционные соревнования – дефиле в национальных костюмах и купальниках, а также шоу талантов: наша Вероника, например, привезла на Филиппины лирический танцевальный номер.

– У нас каждый день какой-то конкурс, и жюри ежедневно определяет лучших в какой-либо номинации, – рассказывает девушка, – но имена победительниц пока держатся в тайне, их озвучат уже на самом финале, который пройдет 17 ноября.

Вероника прибыла на Филиппины 9 ноября, потратив на перелет 20 часов с пересадкой. С тех пор у девушки фактически нет ни минуты свободного времени. Спят финалистки «Face of Beauty International» по четыре часа в сутки, просыпаются в пять утра и дальше следуют очень напряженному расписанию: фотосессии, видеосъемки, репетиции, интервью и встречи со спонсорами.

– Признаться, я сейчас сама не своя, потому что для меня всё это впервые, – говорит Вероника, которая, помимо того, что волнуется, еще немного и приболела. – Но в финале постараюсь несмотря ни на что выложиться по максимуму!



